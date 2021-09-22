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兩岸電競賽 台灣HKUF戰隊得到季軍

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
2021海峽電子競技全民挑戰賽日前經過兩天的角逐，台灣的HKUF戰隊得到季軍。（海峽衛視網）
2021海峽電子競技全民挑戰賽日前經過兩天的角逐，台灣的HKUF戰隊得到季軍。（海峽衛視網）

2021海峽電子競技全民挑戰賽日前經過兩天的角逐，四川全興戰隊從8支隊伍中脫穎而出斬獲冠軍。 2021英魂之刃口袋版國風電競嘉年華也於同期完賽，SCT-M戰隊奪冠；台灣的HKUF戰隊得到季軍。

全民參與明星助陣科技助力競技交流。作為2021海峽數字（數位）體育競技大會「兩個賽事」之一，電子競技全民挑戰賽決賽階段的8支戰隊，由4支通過海選賽、晉級賽勝出的戰隊，2支電子競技協會賽區勝出戰隊和2支代表台灣賽區的戰隊組成。

經過兩天交戰，四川全興戰隊以2：0戰勝NDG戰隊獲得冠軍，福州NDG戰隊和台灣的HKUF戰隊分獲亞軍和季軍。

全民挑戰賽「最佳中單」張濤和「最佳打野」張強也參與到9月17日晚進行的2021英雄聯盟兩岸明星邀請賽中，與海峽兩岸的明星選手、人氣解說以及頂尖主播同台競技。

作為「兩個賽事」的另一項，明星邀請賽匯集了兩岸英雄聯盟玩家，以競技會友，完成了與海峽英雄會的「福州之約」。

由2018英雄聯盟全球總決賽冠軍高振寧，來自台灣的英雄聯盟官方解說彭聖堯，LPL英雄聯盟職業聯賽官方解說管澤元，LPL英雄聯盟職業聯賽官方解說吳堯，全民挑戰賽「最佳中單」張濤組成的英雄隊；WE戰隊職業選手、英雄聯盟職業解說、2017英雄聯盟全球總決賽四強柯昌宇，2015年全國電子競技大賽冠軍、2018年雅加達亞運會英雄聯盟項目冠軍蘇漢偉，英雄聯盟官方解說王繼德，2015年LPL全明星選手、2015LPL夏季賽冠軍陳博，全民挑戰賽「最佳打野」張強組成的海峽隊。

兩隊在邀請賽中強強對決，電競愛好者在線上不斷發彈幕評論「寧王冠軍打野」「最強大腿」「957起飛」「冠軍帶你飛」「鵬鵬玩得太6了」「比賽效果拉得滿滿的」「對面打野是誰求科普」。每一位忠實粉絲都在為自己喜歡的選手吶喊加油，比賽在線實時觀看人數不斷飆升，單場同時在線人數破百萬。最終，蘇漢偉帶領的海峽隊贏得了這場邀請賽。

全民挑戰賽於今年7月正式啟動海選。從賽事發佈到海選開啟前短短幾天，全民挑戰賽官方渠道已有200餘位玩家參與報名，另有大量戰隊在海選現場直接參與報名。

2021海峽數字（數位）體育競技大會由福建省廣播影視集團與網龍網絡公司共同舉辦，共設「一個論壇，兩個賽事，一個嘉年華活動」四個重點項目，面向兩岸青年及相關企業。

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