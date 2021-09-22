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哈爾濱爆本土疫情 當地展開第一輪核酸檢測

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
哈爾濱中秋期間因一人陽性，關店停業限流。圖／海外網
哈爾濱中秋期間因一人陽性，關店停業限流。圖／海外網

哈爾濱爆發本土疫情，當地政府決定，哈爾濱市行政區域內全部人員，均需進行核酸檢測篩查，最晚將在23日24時前完成第一輪核酸檢測。

哈爾濱市22日發布「哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部第29號公告」。公告指出，當地的市指揮部決定，南崗區、道里區、松北區、巴彥縣「三區一縣」22日24時前完成第一輪核酸檢測；其他區縣、市需在23日24時前完成第一輪全員核酸檢測。

公告表示，為確保核酸檢測全覆蓋、無遺漏，將對核酸檢測實行龍江健康碼賦碼管理，未按疫情防控要求進行核酸檢測的人員，健康碼會調整為「黃碼」，待完成檢測且結果為陰性的，健康碼會調整為「綠碼」。

此外，為集中力量做好全員核酸篩查工作，迅速切斷疫情傳播源頭，自即日起，哈爾濱市的新冠疫苗接種工作暫停3天。

截至22日中午12時，黑龍江現有境外輸入有6例，本土病例8例。

新冠肺炎 COVID-19

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