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中秋夜遊河 搭飛機賞月

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中秋圓月被視為團圓的象徵，賞月的文化習俗也帶動了今年大陸中秋節小長假的夜遊市場。古時候，人們向月亮祈求團圓，今天闔家出遊賞月，成為中國中秋節的全新「打開方式」，大陸還有航空公司推出「賞月航班」，供旅客在高空中「近距離」賞月。

中新社報導，中秋前後，中國國內眾多景區開啟夜遊模式。驢媽媽旅遊網發布的出遊報告中稱，杭州西湖夜遊、紹興護城河夜遊、珠江夜遊、重慶兩江夜遊、武漢兩江遊覽（夜遊長江）、黃浦江遊覽都成為今年中秋熱門的夜遊項目。遊船畫舫、戲曲演出、焰火晚會、夜市美食、傳統節俗等多元化夜間文化旅遊方式，也讓遊客擁有了更豐富的夜遊體驗。　　

同程旅行還發現，有不少遊客選擇在度假酒店吃團圓飯，賞中秋月。在海邊度假酒店能欣賞「海上生明月」，在山中酒店可以看「金盤掛寒巘」。在溫泉酒店邊泡溫泉邊賞月，也是老少皆宜的賞月「新姿勢」。　　

同程航旅旗下湖南航空還發布了中秋節最佳「賞月航班」。中秋節當晚出發，遊客可以在飛機上透過舷窗近距離欣賞月亮。「在空中看月亮，會讓你感覺月亮被拉大，當飛機躍出雲層時，月亮像一個發光的蛋糕一樣透亮」！湖南航空一位有多年飛行經驗的機長說。　　

而作為中國國內首家開創「賞月」這一主題航班的航空公司，春秋航空推出的賞月航線集中於9月19日至9月22日，涵蓋完整的中秋假期，共計有近200個班次。據介紹，中秋當晚（21日）19:00-20:30，月亮在偏東方向，此時以東北-西南方向的航班為最佳；到20:30-22:00，此時皓月當空，則以東西方向為賞月的最佳航線。

如果想在飛機內觀賞到中秋圓月，座位選擇也十分有講究。簡單一點來講，就是：從南往北飛，右側靠窗；從北往南飛，左側靠窗；從東往西飛，左側靠窗；從西往東飛，右側靠窗。想看月亮，還需要避開機翼位置。

中秋節 酒店

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