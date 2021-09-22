獨愛鮮肉月餅 上海人甘排2小時

上海人中秋節餐桌必不可少的美食是什麼？答案一定是鮮肉月餅。據某外賣平台數據顯示，常住人口不到全國人口2.5%的上海消費了全國53%的鮮肉月餅。網絡上流傳「下刀子都不能阻止上海人去光明邨排隊買鮮肉月餅」的戲謔，也道出了鮮肉月餅在上海人心中的地位。排隊幾小時，就為了吃上熱騰騰的鮮肉月餅。

中新社報導，上海老字號光明邨大酒家一大早店鋪門口就排起了長隊。工作人員說，由於場地限制，現場採取分段式排隊。「一批月餅（出爐）要半個小時，只能（夠）賣7個人。早上六點半開工，一直要忙到晚上七點才收工，五個鍋子同時做，也只能滿足部分顧客需求」。

一名消費者稱：「買鮮肉月餅至少要排隊兩小時，從小我就吃這家的月餅，到了中秋節還是想和家人一起嚐嚐小時候的味道，這是一種回憶，也是一種情懷」。

大排長隊的不止在光明邨門口，南京東路上的新雅粵菜館、真老大房、第一食品、泰康食品等品牌的鮮肉月餅也都是上海人的「心頭愛」。

鮮肉月餅是中秋時節上海市民餐桌上的經典，而排長隊買鮮肉月餅也由來已久。上海真老大房食品公司副總經理姚松鳴回憶，1999年9月20日，南京路步行街開街，正是中秋節前幾天，街上人山人海，鮮肉月餅的銷量一下子上去了。之後幾年，買鮮肉月餅的人愈來愈多，隊伍也愈來愈長。

上海食品協會常務副會長高克敏曾說，鮮肉月餅的本質是現烤蘇式月餅，但經過上海食品企業的發展，影響力已經超過很多蘇式月餅品種，甚至有蘇州人專程來上海買這種蘇式月餅。

蘇式現烤月餅的精髓在於酥皮，咬一口剛出爐的鮮肉月餅，酥軟噴香、層次分明。鮮肉月餅不同於煎肉包，餅皮採用蘇式月餅工藝，層層起酥，味道根據烙、烤之法也有不同，前者表皮偏酥脆，後者表皮偏鬆軟。

傳承經典的同時，月餅界也創意不斷，新型口味、酥皮層出不窮。糟香鮮肉、青花椒臘肉、腌篤鮮、雲腿肉鬆、陳皮紅豆、爆漿榴蓮、芥末三文魚、威士忌五仁、青豆泥、臭鱖魚…新口味不斷刷新消費者們的味蕾。 新雅粵菜館行政總厨、資深級中國烹飪大師黃任康表示，為了迎合年輕消費群體的口味愛好，新雅今年新推出了藤椒魚肉月餅，魚肉的爽滑搭配麻和辣，讓許多心存疑慮的消費者大呼真香。值得注意的是，不光是各大食品公司，各行業也紛紛投身「月餅大戰」。上海精神衛生中心推出「宛平南路600號」月餅，上海最老西醫院仁濟醫院牽手「沈大成」推出「院徽月餅」，口味也是豐富獨特，牛奶芝士、青蘋青梅、咖啡巧克力、楊枝甘露、抹茶芝士、白桃烏龍等。