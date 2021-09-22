聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨愛鮮肉月餅 上海人甘排2小時

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中秋節來到，上海一些商家和老字號食品企業推出的散裝月餅吸引顧客排隊選購。（新華社）
中秋節來到，上海一些商家和老字號食品企業推出的散裝月餅吸引顧客排隊選購。（新華社）

上海中秋節餐桌必不可少的美食是什麼？答案一定是鮮肉月餅。據某外賣平台數據顯示，常住人口不到全國人口2.5%的上海消費了全國53%的鮮肉月餅。網絡上流傳「下刀子都不能阻止上海人去光明邨排隊買鮮肉月餅」的戲謔，也道出了鮮肉月餅在上海人心中的地位。排隊幾小時，就為了吃上熱騰騰的鮮肉月餅。　　

中新社報導，上海老字號光明邨大酒家一大早店鋪門口就排起了長隊。工作人員說，由於場地限制，現場採取分段式排隊。「一批月餅（出爐）要半個小時，只能（夠）賣7個人。早上六點半開工，一直要忙到晚上七點才收工，五個鍋子同時做，也只能滿足部分顧客需求」。

一名消費者稱：「買鮮肉月餅至少要排隊兩小時，從小我就吃這家的月餅，到了中秋節還是想和家人一起嚐嚐小時候的味道，這是一種回憶，也是一種情懷」。

大排長隊的不止在光明邨門口，南京東路上的新雅粵菜館、真老大房、第一食品、泰康食品等品牌的鮮肉月餅也都是上海人的「心頭愛」。　　

鮮肉月餅是中秋時節上海市民餐桌上的經典，而排長隊買鮮肉月餅也由來已久。上海真老大房食品公司副總經理姚松鳴回憶，1999年9月20日，南京路步行街開街，正是中秋節前幾天，街上人山人海，鮮肉月餅的銷量一下子上去了。之後幾年，買鮮肉月餅的人愈來愈多，隊伍也愈來愈長。　　

上海食品協會常務副會長高克敏曾說，鮮肉月餅的本質是現烤蘇式月餅，但經過上海食品企業的發展，影響力已經超過很多蘇式月餅品種，甚至有蘇州人專程來上海買這種蘇式月餅。　　

蘇式現烤月餅的精髓在於酥皮，咬一口剛出爐的鮮肉月餅，酥軟噴香、層次分明。鮮肉月餅不同於煎肉包，餅皮採用蘇式月餅工藝，層層起酥，味道根據烙、烤之法也有不同，前者表皮偏酥脆，後者表皮偏鬆軟。　　

傳承經典的同時，月餅界也創意不斷，新型口味、酥皮層出不窮。糟香鮮肉、青花椒臘肉、腌篤鮮、雲腿肉鬆、陳皮紅豆、爆漿榴蓮、芥末三文魚、威士忌五仁、青豆泥、臭鱖魚…新口味不斷刷新消費者們的味蕾。　　新雅粵菜館行政總厨、資深級中國烹飪大師黃任康表示，為了迎合年輕消費群體的口味愛好，新雅今年新推出了藤椒魚肉月餅，魚肉的爽滑搭配麻和辣，讓許多心存疑慮的消費者大呼真香。值得注意的是，不光是各大食品公司，各行業也紛紛投身「月餅大戰」。上海精神衛生中心推出「宛平南路600號」月餅，上海最老西醫院仁濟醫院牽手「沈大成」推出「院徽月餅」，口味也是豐富獨特，牛奶芝士、青蘋青梅、咖啡巧克力、楊枝甘露、抹茶芝士、白桃烏龍等。

月餅 上海 中秋節

延伸閱讀

賣爆！陸月餅紅到海外 出口貨值爆增近1倍

關心失怙兒少 黃偉哲到永康仁愛之家育幼所送月餅

上海百餘寵物盲盒被遺棄路邊 部分幼犬貓淋雨死亡

外交部推文慶中秋 月餅配釋迦、蓮霧等「自由水果」

相關新聞

獨愛鮮肉月餅 上海人甘排2小時

上海人中秋節餐桌必不可少的美食是什麼？答案一定是鮮肉月餅。據某外賣平台數據顯示，常住人口不到全國人口2.5%的上海消費了...

疫情攪亂中秋 福建就地雲過節

自9月10日至20日以來，福建省累計報告新冠本土確診病例405例。21日恰逢傳統佳節中秋節，突如其來的新冠肺炎本土疫情，...

香港賞巨型月亮

香港觀塘海濱長廊出現一個直徑15米的巨型「月亮」和直徑5米的小「月亮」，吸引市民觀賞。

中秋夜遊河 搭飛機賞月

中秋圓月被視為團圓的象徵，賞月的文化習俗也帶動了今年大陸中秋節小長假的夜遊市場。古時候，人們向月亮祈求團圓，今天闔家出遊...

大陸中秋出遊商機1600億 恢復至疫情前78.6%

在暑期需求轉移下，今年中國大陸三天中秋假期，迎來境內旅遊高峰，累計出遊8815.93萬人次，實現旅遊收入人民幣371.4...

暴雨淹水、疫情後 鄭州中秋又地震傳塌陷

河南鄭州下午兩點45分發生3.0級地震，中國地震台網最新通報，新密市傳出塌陷災情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。