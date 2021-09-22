疫情攪亂中秋 福建就地雲過節

自9月10日至20日以來，福建省累計報告新冠本土確診病例405例。21日恰逢傳統佳節中秋節，突如其來的新冠肺炎本土疫情，打亂了民眾的生活節奏。中秋本是廈門最熱鬧的日子，過去中秋博餅民俗活動，滿城儘是「叮叮噹噹」的擲骰子聲。但疫情下，街頭巷尾沒了熙熙攘攘人群，聽不到此起彼伏的博餅聲。廈門按下了城市的暫停鍵，全市暫停中秋博餅、文藝演出等活動。

中新社報導，福建各地民眾響應官方號召，就地過節，自覺居家；許多逆行出征的白衣天使，許多盡職盡責的社區工作者，許多主動請纓的志願者，依然堅守戰「疫」一線，做好疫情防控阻擊戰。漳州、泉州等多地各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員，在中秋假期期間正常上班，全力做好疫情防控。

在這個特別的中秋節裡，「雲過節」興起。在漳州市，留在漳州的台灣青年紛紛錄製視頻祝福「山河無恙，國泰閩安」。在福州，來自台北的「85後」跆拳道教練張雅雯錄製視頻，分享自己「登陸」創業的故事，深情告白「中秋雖然回不去，但這裡一樣溫暖」。

響應疫情防控要求，福建各高校已暫停線下課程，開啟線上學習模式。9月20日晚，位於福州市的閩江學院舉辦線上文藝演出「為了花好月圓」，讓就地過節的師生度過一個溫暖中秋，現場連線環節中，台籍教師白維也在家中獻上鋼琴寄語，表示「希望能通過音樂，帶給大家一絲心理上的安慰與平靜」。

同一個晚上，福建京劇院與福建省閩台文化交流中心在福州共同舉辦「慶中秋花好月圓經典名段演唱會」，以線上展演呈現給兩岸戲迷。台北新劇團團長李寶春、著名京劇表演藝術家梅葆玖先生大弟子魏海敏，中國戲劇梅花獎得主孫勁梅等多位京劇名家，通過錄製視頻線上獻唱為兩岸觀眾送去中秋的祝福。孫勁梅表示，希望疫情早日散去，計畫明年邀請台灣名家來榕合作演出。