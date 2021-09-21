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北京環球影城開園僅三小時遍地垃圾 網友批垃圾桶太少清理不及時

香港01 / 撰文：朱加樟
在「哈利·波特與禁忌之旅」的排隊位置上，地上有不少垃圾。（影片截圖）
在「哈利·波特與禁忌之旅」的排隊位置上，地上有不少垃圾。（影片截圖）

北京環球度假區於本月20日正式開園，園區由環球影城主題公園、2間度假酒店，以及北京環球城市大道組成。

陸媒《北京青年報》報道指，當日原定中午12點正式開園的北京環球度假區，於11點10分提前開門迎客。然而，僅過了三小時，在「哈利．波特的魔法世界」園區的排隊位置上，地上已經遍布了各種垃圾。

據《北京青年報》，記者是在「哈利·波特與禁忌之旅」排隊時發現地上遍布垃圾。根據影片內容，可見地上有宣傳單張、膠樽、紙巾、膠袋等垃圾。排隊位置附近的垃圾桶也溢滿，連垃圾桶的上方也放了紙杯等垃圾。

網友熱議：「亂扔垃圾肯定不對。不過垃圾的數量跟人數成正比，是否在合理位置設置足夠的垃圾箱，是否及時巡視清理垃圾箱？」、「都2021年了，怎麼還是這種素質。」、「垃圾桶都塞滿了，才三個鐘，不能及時清理一下嗎？」、「垃圾桶滿了不及時清理，遊客塞進去的垃圾又掉出來了，小風一吹，吹的到處都是，這不是很正常嘛。這視頻一定程度反映出垃圾桶太少，垃圾清理不及時。」、「哈利波特可以騎著掃帚自由自在的飛，而我的掃帚卻只能用來清理垃圾堆。」

據早前報道，北京環球影城的開園門票在1分鐘內即售罄；3分鐘內，門票預訂量破萬；30分鐘內，環球影城大酒店開園當日房間售完。數據顯示，平台中超過10萬人預約環球影城門票開售提醒。

延伸閱讀：

超10萬人預約開售提醒　北京環球影城開園門票1分鐘內火速售罄

北京環球影城即將開園　功夫熊貓等七大主題景區逐個睇

文章授權轉載自《香港01》

環球影城 北京

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