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上海百餘寵物盲盒被遺棄路邊 部分幼犬貓淋雨死亡
中秋前夕上海街頭驚現上百盒「寵物盲盒」被遺棄路邊，被雨淋的奄奄一息。據目擊者稱，將剛出生的貓狗幼仔以「寵物盲盒」盒的方式低價銷售，但上海查的很嚴，快遞不敢派送就遺棄在路邊。警方表示要介入調查。
上海領養之家救助者稱，寵物盲盒是以開箱可隨機買到名貴寵物為噱頭，將小動物以盲盒的方式低價銷售。其實，買到名貴寵物的概率少之又少，而且運輸過程中會有大量動物死亡，買家如果收到後不喜歡，多會選擇丟棄。這種殘忍的銷售模式又稱之為「滴血的盲盒」，但活體寵物盲盒依然屢禁不止。
20日被棄置在上海街頭的初步統計約有一百多個寵物盲盒，盲盒裡大多是1-2個月的奶狗奶貓，大多剛剛斷奶，被發現時沒有食物和水，有些因淋雨已經死亡。
新民晚報報導，昨日在暴雨中救下70餘隻小貓小狗已有志願者協助進行檢疫，並安排認養。而上海警方今日已經介入調查，遏止歪風蔓延。
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