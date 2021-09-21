戶外露營掀「新國潮」

20日，正值中秋節假期，蘭州遠郊一處能容納數百人的「官谷營地」裡熱鬧非凡。依託城市周邊自駕遊的便捷催生而出的露營熱潮，被長期「寄情山水」的上班族視為假期出遊的爆款選擇。

中新社報導，「每當夜幕降臨，坐在戶外和家人促膝交談，呼吸著和城市不同味道的空氣，別提有多減壓了。」蘭州「80後」辦公室文員李薔在疫後開始迷戀野外探索，每個周末都會和家人露營，自帶裝備去度假。

甘肅電視媒體人王冰一家亦屬於較早嚐鮮戶外露營的小眾玩家。她認為，疫後戶外露營被越來越多的消費者青睞，可謂掀起「新國潮」，人們也在起初注重野外探索的基礎上，更加注重山水情調，後勁可期。

「隨著露營地的開發，露營休閒正慢慢從小眾群體走向尋常百姓家。」趙鵬認為，露營地的興起最為重要的是能够讓參與者融入大自然、享受大自然，最終激發大家保護大自然的內驅力。

近年來，露營休閒度假遊成為新的旅遊消費熱點，大陸露營相關企業註册數量持續上升。據天眼查數據顯示，中國大陸超六成露營相關企業成立於2020年之後。

今年暑期以來，地處騰格里沙漠和巴丹吉林沙漠之間的甘肅武威市民勤縣「摘星小鎮」人氣火爆。當地工作人員劉鴻霞表示，小鎮的夜晚，肉眼可見的星星差不多是6000顆至8000顆，遊客置身其中便能够感受到棲身銀河系、漫步蒼穹中，目前已累計吸引十餘萬人次打卡。

業內人士分析稱，露營地產業發展將帶動房車工業、營地規劃設計、園林綠化工程、帳篷、戶外用品等消費，拉動上下游產業鏈和相關行業的發展；但也面臨諸多瓶頸，如對參與人員的野外生存技巧、戶外露營裝備等提出較高要求，露營地建設仍缺乏統一規範等。