港海洋公園水上樂園 今迎客

香港海洋公園水上樂園將於21日中秋節正式開放迎客，作為香港首個全年運作的全天候水上樂園，園內共設置了五大主題園區、27個室內室外玩樂設施，當中包括全港首個室內沖浪體驗場「沖浪先鋒」及9條設計各具特色的動感水上滑梯。

中新社報導，20日水上樂園舉行開幕儀式。香港特首林鄭月娥在致詞時表示，海洋公園水上樂園適合市民享受家庭樂，相信可成為港人最喜愛的休閒娛樂好去處，對旅客而言亦是具吸引力的新亮點。她指出，海洋公園水上樂園是去年「施政報告」中提出「躍動港島南」的新元素，將為香港南區注入經濟新動力。

海洋公園公司主席劉鳴煒表示，水上樂園開幕對海洋公園意義重大，是公園轉型的第一個重點項目，亦標誌著海洋公園會在港島南區的發展中擔當重要角色。隨著海洋公園全力策動未來發展，引入令市民和遊客都耳目一新的全新體驗元素，發揮更大的經濟潛力。