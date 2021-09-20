北京清晨爆炸案5死 原因竟是電動自行車釀禍

北京通州市20日清晨一民宅社區內突發火警，釀成5死慘劇，經北京消防稍早通報，原因初判與第3層樓住戶，將電動自行車鋰電池帶入室內充電，過程中爆炸起火所致。

近年大陸電動自行車普及，不少民眾為了方便，會將電池拆下或乾脆將整台車塞入電梯中，帶回家中充電，由於電動車、電池品質參差不齊，屢屢造成憾事，導致多地政府陸續下發要求，社區應設置室外充電場所如充電櫃、充電樁。

據北京消防通報，該事故發生在20日3時21分，通州區玉橋街道一社區3層樓起火，疏散10多位民眾，火災造成5人死亡。經初步排查，火災是第3層樓的租戶，將電動自行車鋰電池帶入室內充電，充電過程中電池發生爆炸起火，具體原因仍在調查中。

北京消防同時發布電動自行車安全指南，嚴禁在社區樓道內公共區域停放和充電，不私拉電線，提醒即時更換老舊電池，不改裝、不混用等。

北京房地產仲介協會於同日發布通知，要求租賃企業加強北京出租房屋停放電動車和充電管理，若遇到不聽勸阻的，應向屬地居委會、村委會報告。