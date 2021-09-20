核載40人實載57人 大陸貴州客船側翻致10死

據大陸應急管理部微信公眾號消息，9月18日17時許，貴州六盤水市六枝特區牂牁鎮牂牁江一客輪發生側翻。截至19日15時，事故已造成10人死亡，5人失聯。

接報後，應急管理部派出由副部長宋元明帶隊的工作組，會同公安、交通運輸等部門赴現場指導救援處置和調查處理工作。

事故發生後，六盤水消防救援支隊立即調派11輛消防車、46名指戰員趕赴現場救援。貴州消防救援總隊先後調派貴陽、安順、黔西南2支水域救援專業隊和1支重型潛水分隊24輛消防車、79名指戰員（含20名潛水員）、8艘衝鋒舟、3台水下機器人、26套潛水裝備趕赴現場救援。

另據央視新聞消息，經進一步排查，目前已知六枝特區牂牁江側翻客船實載人數為57人（該船核載40人），除救援隊搜救出的41人和5名失聯人員外，另有11名乘客落水自救脫險後離開事故現場。搜救出的41人中，31人安全，10人救治無效死亡。

目前，側翻船體已拉正，搜救工作正在開展。由於事發區域水域寬廣、水下環境複雜，搜救難度大，現場進一步增強搜救力量、擴大搜救範圍，已投入17支救援隊伍，出動845人次、車輛155台，投入船隻、機器人、無人機等裝備418件（套）。黔西南州興義市綜合應急救援隊、林東礦務局救援隊共20人也趕到事故現場參加救援。同時，當地組建15個工作小組負責做好死者善後等工作，並開始對事故原因和超載情況進行調查。現場搜救人員證實，事故發生時多數乘客穿戴了救生衣。

據六盤水市委宣傳部官微消息，經核實，該客船是西陵航運公司（民營企業）8015型客運船，核載40人，事故發生時存在超載問題，船上乘客主要為牂牁鎮學生。由於牂牁江水域寬闊，客船是牂牁鎮沿河學生往返的主要交通工具。

據了解，客船航行途中曾遭遇突發性強對流天氣。當地氣象部門分析顯示，9月18日傍晚六枝特區牂牁鎮出現雷陣雨天氣，局部風速達6級。