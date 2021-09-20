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大陸首條線網型智慧地鐵 試運營
哈爾濱地鐵2號線一期19日投入載客試運營，這條中國大陸高寒地區首條穿江地下交通大動脈正式開門載客。
中新社報導，哈爾濱地鐵2號線穿越松花江主航道段水下隧道，創造中國大陸高寒地鐵施工的多項紀錄。此段過江隧道總長1906公尺，其中過江段長度1200公尺。
哈爾濱地鐵2號線一期19座車站，圍繞線網指揮中心、「城軌雲+大數據+基礎平台」、「生產域、管理域、服務域」以及「六個專業深度智能運維」4個方面建設重點，打造中國大陸首條線網型智慧地鐵。
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