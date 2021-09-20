聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸首條線網型智慧地鐵 試運營

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

哈爾濱地鐵2號線一期19日投入載客試運營，這條中國大陸高寒地區首條穿江地下交通大動脈正式開門載客。

中新社報導，哈爾濱地鐵2號線穿越松花江主航道段水下隧道，創造中國大陸高寒地鐵施工的多項紀錄。此段過江隧道總長1906公尺，其中過江段長度1200公尺。

哈爾濱地鐵2號線一期19座車站，圍繞線網指揮中心、「城軌雲+大數據+基礎平台」、「生產域、管理域、服務域」以及「六個專業深度智能運維」4個方面建設重點，打造中國大陸首條線網型智慧地鐵。

延伸閱讀

中助俄蓋地鐵站 網友吐槽：中國風變陰間風

趙少康：蔡政府小動作不斷 農民憂心恐淪大陸制裁對象

紐約地鐵一站平均14遊民留宿 MTA：今夏聚集人數增45%

MLB／林多吹口哨諷刺洋基偷暗號 地鐵大戰爆衝突板凳清空

相關新聞

上海、台北連線 辦孔子文化節

上海和台北的孔廟19日透過視訊連線方式，二度舉辦以「儒行雙城」為主題的孔子文化節，上海市嘉定區委書記陸方舟表示，一座城市...

長三角鐵路 迎中秋客流高峰

中國鐵路上海局集團有限公司披露，9月19日，中秋小長假首日，大陸長三角鐵路客流增幅明顯，預計發送旅客230萬人次。鐵路部...

兩岸一家雲相思 雲台視訊度中秋

第三屆「七彩雲南．相約台灣」文化交流主題日活動，暨「兩岸一家親．七彩雲相思」中秋茶話會聯誼，17日在雲南昆明和台灣台北舉...

大陸首條線網型智慧地鐵 試運營

哈爾濱地鐵2號線一期19日投入載客試運營，這條中國大陸高寒地區首條穿江地下交通大動脈正式開門載客。

兩岸微流行／中秋月餅花樣多

又是一年一度的中秋節，過中秋吃月餅是傳統也是應景，大陸各省的月餅近年花樣百出，不再只是五仁、蓮蓉、棗泥，小龍蝦月餅、腐乳...

累計本土確診破百 廈門突通知取消機場航班

由於累計本土確診數破百，福建省廈門市19日晚間突通知，取消自20日起，所有自廈門出港的大陸國內航班，恢復時間將視疫情防控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。