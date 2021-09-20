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長三角鐵路 迎中秋客流高峰

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
9月18日，在漢口開往上海虹橋的D3044次列車上，武漢客運段工作人員舉辦中秋互動活動。圖為旅客在列車上猜謎語。（新華社）
9月18日，在漢口開往上海虹橋的D3044次列車上，武漢客運段工作人員舉辦中秋互動活動。圖為旅客在列車上猜謎語。（新華社）

中國鐵路上海局集團有限公司披露，9月19日，中秋小長假首日，大陸長三角鐵路客流增幅明顯，預計發送旅客230萬人次。鐵路部門當天增開62趟旅客列車，對279趟動車組列車組織重聯運行。

中新社報導，今年中秋假期運輸期限為9月18日至21日，客流主要以探親、旅遊為主，長三角鐵路預計發送旅客超700萬人次。最近幾天的客發量數據顯示，長三角鐵路中秋假期客流啟動明顯，從9月15日以來，連續3天單日旅客發送量突破150萬人次。預計9月19日將迎來小長假客流最高峰。

中秋小長假期間，長三角鐵路將嚴格執行屬地化疫情防控措施，所有客運車站全面落實進出站旅客體溫檢測，配合屬地政府做好健康碼、行程碼查驗，提醒旅客候乘車全過程規範佩戴口罩。

為做好常態化疫情防控和高峰期旅客出行服務，合肥站、合肥南站投入新型科技手段，將刷臉進站和電子測溫相結合，在刷臉進站同時進行測溫，節省了旅客進站時間。南京站、南京南站對進、出站流線進行了優化，並在進站口、售票廳等旅客容易聚集位置安排專人引導，開啟全部進站通道，確保旅客出行順暢。

中國國家鐵路集團有限公司的數據顯示，19日，大陸全國鐵路迎來客流高峰，預計發送旅客1050萬人次。

民航方面，小長假期間，北京首都機場預計運送旅客30.75萬人次。機場提示，所有旅客須出示「通信行程卡」綠碼或「健康碼」綠碼，通過體溫檢測後方可進入航站樓。

中秋 疫情

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