兩岸一家雲相思 雲台視訊度中秋

第三屆「七彩雲南．相約台灣」文化交流主題日活動，暨「兩岸一家親．七彩雲相思」中秋茶話會聯誼，17日在雲南昆明和台灣台北舉行；雲台兩地民眾通過視訊連線的方式，共同歡度中秋佳節。

中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在視訊中致詞說，此前舉辦的兩屆「七彩雲南．相約台灣」文化交流活動，在台灣造成不小的轟動。今天活動的復辦，代表兩岸的民間交流仍然有極大的動力，疫情只是短暫的阻隔和干擾。民心所向，才是堅定不可逆的偉大力量。只要大家的心還在一起，兩岸一家親就是誰也沒法磨滅及否定的現在進行式。

雲南省委常委楊亞林表示，面對新冠肺炎疫情，截至2021年8月31日，雲南省共為在滇台胞免費接種新冠疫苗1040人，累計接種1841劑次。同時，在雲南台胞台企累計為雲南捐贈口罩、防護服、食品等各類物資折合500多萬元人民幣。兩岸同胞面對新冠疫情災難，再次展現了血濃於水的骨肉親情。真誠希望不斷拓展雲台各領域、各界別人員的交流交往，繼續深化兩地交流合作。

昆明市民族歌舞劇院，表演舞蹈「月圓佳節」。圖／本報雲南昆明傳真

主題日活動開場播放了雲南和台灣兩地民眾歡度中秋佳節的節日祝福短片，和「山海永相連．雲台一家親」專題片，介紹了雲南與台灣在經貿、文化、科技、人員往來等方面交流合作。雲南弘益大學堂、昆明市民族歌舞劇院和台北雲南同鄉會舞蹈團表演節目。最後，雲台兩地民眾齊唱「我們都是一家人」，活動在一片歡樂祥和氛圍中結束。

第3屆「七彩雲南．相約台灣」文化交流活動，除了舉辦「兩岸一家親．七彩雲相思」中秋茶話會外，重點圍繞打造世界一流「綠色能源牌」、「綠色食品牌」、「健康生活目的地」三張牌發展戰略，推介綠能雲南、美食雲南、康養雲南，舉辦系列活動；同時開闢「台胞在雲南」專題欄目，介紹在滇台胞在雲南創業生活故事等。

2018年以來，先後在台北、高雄、花蓮、南投、澎湖等地舉辦兩屆「七彩雲南．相約台灣」系列文化交流活動，通過少數民族服飾展、非遺文化展、雲南佛教藝術展、美術書法攝影展、特色美食文化節、民族文化藝術演出、普洱茶文化交流活動等多種形式，讓台灣民眾從看、聽、嘗、品、玩等多個角度，深入體驗雲南豐富多彩、獨具魅力的民族文化。