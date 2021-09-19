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累計本土確診破百 廈門突通知取消機場航班

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
廈門高崎機場。（取自寧波晚報）
廈門高崎機場。（取自寧波晚報）

由於累計本土確診數破百，福建省廈門市19日晚間突通知，取消自20日起，所有自廈門出港的大陸國內航班，恢復時間將視疫情防控情況而定。

在此之前，南京祿口機場也曾因疫情爆發，關閉一個月，並影響張家界、長沙、揚州等多地航班取消，直至8月底才陸續恢復航班，國際航班目前則多繼續暫停。

據《第一財經報導》，大陸航空公司是在傍晚廈門市召開新聞發布會，通報9月18日0—24時，廈門市報告新增本土確診病例39例，截至9月18日24時，廈門市累計報告確診病例131例等訊息後，接獲廈門機場運行協調管理委員會通知。

通知表示，自9月20日（含）起，取消自廈門出港的所有大陸國內航班，恢復時間視廈門市疫情防控情況另行通知。目前，自廈門出發航班已無法訂票，多家航空公司取消航班，另鐵路方面，火車票也多顯示無餘票。

為防控疫情，廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部18日連續發布第9、第10、第11號三個通告，要求全市居民社區、村實施閉環管理，非必要不外出，所有公園景點暫停開放，公共交通工具限流，餐飲取消內用，接受外賣服務。

廈門 疫情

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