快訊

本土+1、境外+11、死亡增1例！ 案16227媽媽也染疫

26歲國立大學研究生騎車突昏迷 母淚訴：6天前曾打高端

福建本土病例延燒 泉州漳州取消中秋假期

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
福建本土病例延燒，泉州漳州取消中秋假期。澎湃新聞
福建本土病例延燒，泉州漳州取消中秋假期。澎湃新聞

大陸福建疫情持續，大陸昨新增66宗新冠肺炎確診，當中43宗屬本土病例，全部在福建，其中廈門市39宗，莆田4宗；其餘23宗是境外輸入病例。

據星島網報導，福建泉州和漳州宣布取消中秋假期，要求全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員中秋假期期間（9月19日、20日、21日）正常上班，全力投入疫情防控工作。

此外，各級各部門嚴格24小時專人值班和領導幹部在崗帶班等制度，密切跟蹤疫情形勢。對在疫情防控工作中執行不到位、工作不力造成疫情擴散等嚴重後果的單位或個人，將按規定嚴肅追責問責。

另外，廈門所有景區暫停對外開放，並發出通告決定全市居民小區(村)閉環管理，非必要不得外出；所有公園、景區、室內外體育場館(場地)、娛樂遊樂場所等公共營業場所暫停對外開放。

鼓浪嶼各景點均關閉，開放時間另行通知。前往鼓浪嶼的輪渡已暫停網上售票，市民遊客非必要不要前往鼓浪嶼。

福州市發布關於中秋假期重要通告。通告要求，福州全市各級黨政機關幹部、事業單位和國有企業職工要帶頭在福州市內（含六區六縣）過節，原則上不得外出。倡導市民就地過節，非必要不得離開福州市。

疫情 福建

延伸閱讀

比利時神父高立良來台26年 中秋前夕獲頒梅花卡

北市府籲中秋聚餐須防疫 離桌敬酒最高罰30萬元

蔡英文畫柚子過中秋 有貓也有狗

從東北角送愛回越南 新二代學生中秋自製電子賀卡

相關新聞

福建本土病例延燒 泉州漳州取消中秋假期

大陸福建疫情持續，大陸昨新增66宗新冠肺炎確診，當中43宗屬本土病例，全部在福建，其中廈門市39宗，莆田4宗；其餘23宗...

大陸貴州客船側翻 已知8死7失聯

9月18日17時許，大陸貴州六枝特區牂牁江發生一起客船側翻事故。截至9月19日上午8時10分，共搜救出39人，其中31人...

李克強考察遇抱怨「農村娶媳婦太難」 廣西陸川縣要求統計單身漢

大陸近日網傳一份通知顯示，廣西玉林市陸川縣委要求各鎮以及縣民政局等單位統計中青年未娶媳婦人數，並剖析原因，提出對策。陸川縣委辦公室周六（18日）回應表示，該通知材料屬實，是一份內部通知。

陸中秋最夯「精神餅」 網友：掛號求購月餅

中秋節假期到來，各家商鋪、文創商店的月餅大廠使出渾身解數製作月餅。不過，今年大陸中秋節最夯的月餅是來自印著醫院專屬logo的「精神餅」，出自上海市精神衛生中心的月餅，在網路上甚至炒作到一盒1288元（人民幣，下同，約新台幣5600元）。

提詞機故障就沒輒？男主播無奈臭臉狂按遙控器 下場慘了

杭州電視台的「杭州新聞聯播」節目近日直播時，因提詞器故障，導致男主播一臉無奈地對著鏡頭狂按遙控器，引來網友批評「沒有絲毫應變能力」...

農民向李克強嘆「難娶媳婦」 廣西陸川急下令統計未婚人數

中國總理李克強近日赴廣西玉林市陸川縣考察，有農民當面反映「農村娶媳婦太難了」。陸川縣昨天隨即下發通知，要求各單位統計中青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。