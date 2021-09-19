大陸貴州客船側翻 已知8死7失聯

9月18日17時許，大陸貴州六枝特區牂牁江發生一起客船側翻事故。截至9月19日上午8時10分，共搜救出39人，其中31人安全，8人經送醫救治無效死亡，經排查確認，仍有7人失聯。

據央視新聞昨夜報導，該船是西陵航運公司8015型客運船，核載40人，實載人數仍在核實中，現場搜救正在進行。事故原因正在進一步調查中。

另據微信公眾號「貴州日報」報導，貴州省委書記諶貽琴第一時間作出批示，要求抓緊搜救落水人員，盡最大努力減少人員傷亡，全力做好傷員救治、家屬安撫等工作。要盡快查明事故原因，依法依規追究事故責任。全省各地各有關部門都要引以為戒、警鐘長鳴，舉一反三開展交通安全隱患排查整治，嚴防類似事故再次發生。

貴州省長李炳軍作出批示，並率省有關部門趕赴現場指揮。

事故發生後，貴州省公安廳廳長郭瑞民趕赴現場指揮救援。六盤水市政府、六枝特區政府立即組織公安、交通、應急、衛健等部門趕赴現場開展救援處置工作。目前，失聯人員搜救、傷者救治、死者善後、家屬安撫等工作正在有序開展。