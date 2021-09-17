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「和西方打交道中國人有利」 郁慕明：政治要像書法軟硬兼施
前新黨主席郁慕明17日在「紀念辛亥革命110周年滬台名家書法展」上表示，書法是中華傳統文化特色，用寫毛筆的寫法來思考，那就是中國的政治比較多軟硬兼施，相較之下外國人只會用鋼筆或簽字筆，因此跟西方打交道對中國人來講是有利。
由上海市海峽兩岸交流促進會、台盟上海市委、上海市台灣同胞聯誼會，徵集48名台灣書法家、70名上海書法家作品，於上海市圖書館展出直至20日。
郁慕明指出，書法家可以把毛筆當做是一支鉛筆、鋼筆寫，這就是軟硬拿捏，靠著腕力，尤其寫書法時，一豎下來最後要勾時，若功力不夠、沒有腕力，勾就顯得無力。
在欣賞書法家所寫的書法時，郁慕明認為，就是觀察他們在運用毛筆的時候，如何透過腕力表達軟硬。
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