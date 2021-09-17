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「和西方打交道中國人有利」 郁慕明：政治要像書法軟硬兼施

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海中國書法院院長周志高（左起）、上海市台辦副主席陽禮華、上海市台辦主席鍾曉敏、中華全國台灣同胞聯誼會長梁國揚、前新黨主席郁慕明、台盟上海市委主委李碧影、上海文史資料研究會常務副會長祝君波、上海市書法家協會主席丁申陽，17日出席「紀念辛亥革命110周年滬台名家書法展」。特派記者林宸誼/攝影
上海中國書法院院長周志高（左起）、上海市台辦副主席陽禮華、上海市台辦主席鍾曉敏、中華全國台灣同胞聯誼會長梁國揚、前新黨主席郁慕明、台盟上海市委主委李碧影、上海文史資料研究會常務副會長祝君波、上海市書法家協會主席丁申陽，17日出席「紀念辛亥革命110周年滬台名家書法展」。特派記者林宸誼/攝影

前新黨主席郁慕明17日在「紀念辛亥革命110周年滬台名家書法展」上表示，書法是中華傳統文化特色，用寫毛筆的寫法來思考，那就是中國的政治比較多軟硬兼施，相較之下外國人只會用鋼筆或簽字筆，因此跟西方打交道對中國人來講是有利。

上海市海峽兩岸交流促進會、台盟上海市委、上海市台灣同胞聯誼會，徵集48名台灣書法家、70名上海書法家作品，於上海市圖書館展出直至20日。

郁慕明指出，書法家可以把毛筆當做是一支鉛筆、鋼筆寫，這就是軟硬拿捏，靠著腕力，尤其寫書法時，一豎下來最後要勾時，若功力不夠、沒有腕力，勾就顯得無力。

在欣賞書法家所寫的書法時，郁慕明認為，就是觀察他們在運用毛筆的時候，如何透過腕力表達軟硬。

上海 書法家 郁慕明

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