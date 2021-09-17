工傷右腿被截肢 老伯用木棍繩子自製義肢

四川樂山犍為縣壽保鎮近日有一位老伯在網上走紅，原因是他雖然右腿截肢，有嚴重殘疾，但仍然自力更生，推著一輛簡易的木製小車，在集市上販賣各種各樣的竹編製品。

最令人鼻酸的是，老伯為了省錢，用木棍、繩子、電線等綁扎加固已經損壞不堪的義肢。

事件曝光後引發廣泛關注，壽保鎮相關負責人回應指，老伯從未沒有主動申請過免費適配義肢，但目前已確定將於下星期為其免費安裝新義肢。

從網上流傳的片段所見，在人來人往的街頭，一位身穿深色衣服的老伯身體佝僂，推著一輛簡易的木制小車，上面裝滿各種各樣的竹編制品。隨著鏡頭拉近，能清楚地看到老伯的右腿上有一個相當「特別」的義肢，其材料有廢舊布條、木棍、編織帶子、繩子、電線等。

老伯情況令人鼻酸，不少網友紛紛想要打聽老伯的具體地址和聯繫方式，希望可伸出援手，眾籌安裝新義肢。亦有網友疑惑，老伯的情況應該是可以向當地殘聯申請免費安裝義肢，為何只能自製。

據傳媒報道，老伯名叫敖治榮，現年67歲。在2013年時，敖治榮到外省某金礦打工發生意外，結果右腿被截肢。回到老家後，安裝了假肢的敖治榮不想閒下來，便自己編一些竹製品拿到集市上去販賣。敖治榮在集市附近租住房子存放推車和竹編製品，一年租金200元（人民幣．下同），「生意不好做，有時一天一個都賣不出去，有時一天能賣個二三十元。」

對於自製義肢的由來，敖治榮無奈稱義肢的磨損很大，也斷過好幾次，沒有錢換新。為了節約，敖治榮只好用木棍、繩子、編織帶、電線等材料來綁扎加固。

犍為縣殘聯副理事長張民敏在受訪時則稱，當地殘聯早些年就實施免費申請適配義肢政策，先由殘疾人本人申請，經鎮村同意後再報給縣殘聯。申請後會有政府補助加醫保統籌，殘疾人不會花一分錢就可免費安裝。壽保鎮人大主席劉星蓉亦表示，殘疾人相關政策都會入戶宣傳到每一位殘疾人，但是敖治榮一直沒有主動申請過，可能是他自己嫌麻煩。

不過，敖治榮就明確表示，這些年一直沒有人宣講有免費義肢，他根本不知道，「如果知道可以免費安裝假肢，我能不去申請嗎？」

報道最後提到，當地政府如今已與殘聯對接，並有聯繫康復中心的工作人員，確定將於下星期為敖治榮免費安裝新義肢。

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文章授權轉載自《香港01》