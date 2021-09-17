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夜歸男低頭玩手機踩空腳卡坑拔不出 出動消防員救人

香港01 / 撰文： 李納德
當局出動1輛消防車及7名消防員救人。（微博影片截圖）
當局出動1輛消防車及7名消防員救人。（微博影片截圖）

深夜繼續做低頭族小心腳踩空！中國大陸雲南昆明市消房局日前分享，有男子在凌晨回家時因低頭玩手機，結果將右腳卡入路邊坑渠內，原本只是小問題，但他拔了很多次竟然拔不出來，決定報警。消防員接報後要派出1輛消防車及7名消防員救人。消防員發現，男子在兩輛車中間的位置，救援空間很少，幸好最後還是幫他安全拔腿，呼籲民眾在晚上別做低頭族。

事件發生於9月11日凌晨，昆明有男子凌晨5點多回家，走過王家橋路與羊仙坡北路的交叉路口，想從兩輛車之間穿出，竟然踩中坑渠縫隙，踩空腳事小，但男子多次嘗試都拔不出，決定報警。

當地消防員接報後，即出動1輛消防車及7名消防員救人，發現男子單膝跪地，右腳插入坑渠孔。男子解釋凌晨時分天色陰，附近又沒有路燈，走過時看不到腳下有縫，但他承認自己當時正低頭玩手機，導致他的腳踩空剛好卡入窄縫。

消防員安撫其情緒後，使用液壓擴張器及撬棍等工具，花了6分鐘便將男子的腳安全拔出，並呼籲民眾別低頭玩手機。不過有網友看完出事的縫隙時，覺得縫隙實在有點大，其實是個安全隱憂。

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文章授權轉載自《香港01》

消防員 低頭族

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