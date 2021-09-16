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四川瀘州6級地震 酒廠200多噸高濃度白酒洩漏

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
四川瀘州陳年窖酒業有限公司傳出因地震導致200多噸高濃度白酒洩漏。（截圖自影片）
四川瀘州陳年窖酒業有限公司傳出因地震導致200多噸高濃度白酒洩漏。（截圖自影片）

四川瀘州16日4時33分發生6.0級地震，災情持續傳出。根據四川省消防救援總隊官方微博消息，受地震影響，瀘州陳年窖酒業有限公司儲酒陶倉庫傳出有170多個瓷罐受損破裂，200多噸高濃度白酒因此洩漏。

據稱，該倉庫有儲酒陶瓷罐共有1,818個、1,105噸，在傳出洩漏事件後，消防救援人員就立即趕往現場灌水稀釋。

四川此次地震主要災情都出現在瀘州市瀘縣。根據瀘縣新聞辦通報，截至16日11時，當地已傳出3人不幸死亡，重傷3人，輕傷85人，緊急轉移7萬3,755人，緊急轉移安置3,212人。

當地政府初步統計，瀘縣在這次地震中共有1,221處民宅倒塌，嚴重損壞3,285間、一般受損超過2萬間。受地震影響，瀘縣高鐵站16日9時50分前的三班次高鐵均停運。

此外，地震還造成瀘縣部分電信設施受損中斷，電力供應也受到影響，約有2戶民宅因此停電。

四川瀘州16日發生6.0級地震，導致眾多建築物受損。圖為瀘州市瀘縣福集鎮地震後景象。新華社
四川瀘州16日發生6.0級地震，導致眾多建築物受損。圖為瀘州市瀘縣福集鎮地震後景象。新華社

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