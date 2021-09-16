聽新聞
test
0:00 / 0:00
四川瀘州6級地震 酒廠200多噸高濃度白酒洩漏
四川瀘州16日4時33分發生6.0級地震，災情持續傳出。根據四川省消防救援總隊官方微博消息，受地震影響，瀘州陳年窖酒業有限公司儲酒陶倉庫傳出有170多個瓷罐受損破裂，200多噸高濃度白酒因此洩漏。
據稱，該倉庫有儲酒陶瓷罐共有1,818個、1,105噸，在傳出洩漏事件後，消防救援人員就立即趕往現場灌水稀釋。
四川此次地震主要災情都出現在瀘州市瀘縣。根據瀘縣新聞辦通報，截至16日11時，當地已傳出3人不幸死亡，重傷3人，輕傷85人，緊急轉移7萬3,755人，緊急轉移安置3,212人。
當地政府初步統計，瀘縣在這次地震中共有1,221處民宅倒塌，嚴重損壞3,285間、一般受損超過2萬間。受地震影響，瀘縣高鐵站16日9時50分前的三班次高鐵均停運。
此外，地震還造成瀘縣部分電信設施受損中斷，電力供應也受到影響，約有2戶民宅因此停電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言