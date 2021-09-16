台企挺防疫前線 愛心餐捐逾40萬份

今年六月，廣州發生新冠肺炎疫情期間，不少抗疫一線工作人員都收到一家台資企業無償捐贈的防疫「愛心餐」，累計超40萬份，總價值逾400萬元人民幣。

中新社報導，這家台資企業位於廣州市花都區的生產基地，該公司董事長白金梁表示，在瞭解到廣州防疫一線人員用餐困難後，公司主動對接需求，每天額外生產捐贈出五、六萬份便攜式愛心餐。

這家名為「蒸燴煮」的台企，目前已成為大陸預製菜行業的知名企業，幾十年來，為超市、航空公司、旅遊景點、工廠、醫院、學校等提供宴席餐、老人餐、航空餐、營養餐等各類預製餐食。目前該企業已在廣東全省建立五大生產基地。

今年58歲的白金梁談起坎坷創業路，略顯動容。「我是阿里山下出生的農家子弟，13歲就去台北打工，從洗碗工做起。我特別喜歡做菜，一有閒暇就鑽研，跟著老外學會了做西餐。後來又跟著中餐師傅學做中餐。」

當學徒的時候，白金梁有一天坐公共汽車經過台北車站，看到一家剛開業的麥當勞門口排著長龍，而附近原本生意很好的本地炸雞店卻門可羅雀。好奇心驅使他去尋找原因，並萌生將中餐標準化的種子。

「我幹這一行已經45年了，雖然四落五起，但對餐飲業的熱愛始終不變，一直追求中餐標準化的夢想。」白金梁說。從台灣到大陸，他開過餐廳，賣過鐵板燒，辦過菜肴加工廠。

「很多人都勸我說，中餐標準化太難，但我偏偏不信邪。」他邊開餐廳，邊開工廠，生產標準化料理包賣到大陸各地的咖啡廳，事業一度有聲有色，但最終因環境變化而破產。接下來的創業，白金梁改變思路，開了一家中式快餐店，用自己生產的中餐料理包來製做中式快餐。這一模式迅速鋪開，白金梁也成了這些連鎖快餐店的供應商。

在大陸創業發展三十多年，白金梁認為，在大陸做生意，雖競爭激烈，但這裡有人口紅利，體量大，成功概率也大，他看好企業在大陸的發展前景。