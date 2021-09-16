假日打慢壘 台商以球會友聯誼

「台商赴陸打拚，不僅僅是經商投資，還會打慢壘！」深圳台商慢壘聯盟在地發展數餘年，將「壘球風」引入大陸，成為台商休閒運動的首選。其中，深圳信隆健康慢速壘球隊集結珠三角台商，於周末以球會友、增進情誼，「打慢壘」成為台商假日生活不可或缺的活動。

球隊周末練習的場地位於深圳光明的「樓村三月風壘球場」，在2005年建立，如今是台商慢壘聯賽、舉辦大型比賽的場地之一。深圳台商從一開始無固定的運動場所，到目前擁有標準慢壘集訓比賽場地，經過歷代台商、當地慢壘愛好者的苦心經營。

信隆健康壘球隊隊長湯仁宗表示，當時台商透過「螞蟻搬家」的方式，在返台時將手套、棒子與球從台灣帶過來的，直到現在，壘球在大陸漸漸推廣，從一開始很少球隊參加，到全盛時期有36隊參賽，「最早兩岸的慢壘盃賽是從樓村球場開始辦起，無論規模也好、陣容也好，吸引很多台灣一級的球隊與職棒退役的球員過來比賽。」

此次，由中華青年新媒體協會自製網路節目「廣漂得唔得」，與深圳信隆健康壘球隊拍攝系列短片，實地體驗「台商的假日生活」，隊長湯仁宗表示，大陸台商都很珍惜禮拜天休假的時間，能夠聚再一起從事慢壘運動，一方面能排除一星期的工作疲累與壓力，二方面能聯誼台商的友誼，「我們隊友來自各行各業，各地區聚集在深圳三月風球場，大家都甘之如飴，就是等著禮拜天能夠聚在一起。」

信隆健康壘球隊助理教練王勝利說道，早年在深圳打壘球時，得向學校借場地，直至2005年三月風球場才建立，剛開始成立時，球隊隊員在禮拜天都會帶著老婆、小孩一起來打球，像是與球場一起長大，「其實我們最開心的是，平常工作日大家都很辛苦，異鄉人在外地打拚，所以禮拜天我們都很珍惜這個（打壘球）的機會，與隊員一起打球、聊天。」

信隆健康壘球隊於2020年成立，為了振奮彼此揮別疫情，由深圳信隆健康產業發展股份有限公司贊助，承接深圳聯盟三隊球隊，合併組成「信隆健康慢速壘球隊」，帶領這群熱愛慢壘的大男孩們，從深圳再次出發，喚醒內心壘球魂。