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華人女性服飾曾淪色情符號？三上悠亞穿「漢服」遭批辱華

香港01 / 林君穎
日前三上悠亞穿著類似「漢服」的服飾拍攝熱舞影片，引發「辱華」爭議。 圖擷自三上悠亞Instagram
日前三上悠亞穿著類似「漢服」的服飾拍攝熱舞影片，引發「辱華」爭議。 圖擷自三上悠亞Instagram

從日本偶像女團「SKE48」出道、之後轉戰AV界，有「日本國民AV天后」之稱的AV女優三上悠亞，日前於微博上傳穿著「漢服」熱舞的影片，引發許多中國大陸民眾不滿、批「辱華」；但也有部分兩岸網友因三上悠亞的身材，而護航表示：「這個屬於漢服，說情趣漢服的知識多少有點缺乏」、「不要理那些漢服警察」、「這就辱華？」等。為何穿著打扮會引起這麼大的爭議？這得從服飾背後所承載的文化說起。

其實用柔軟布料製成的傳統衣飾，最能夠讓人一眼看出其背後的意涵與象徵。有網友認為：「服飾與文字一樣，都是文化的一部分，但現代社會多數人一提到文字就知道是文化，但對於服裝，就認為那只是件衣服」，知名微博博主「洛梅笙」則強調：「服飾是文化的重要載體，中國古人就相當明白這點，才會不斷強調衣冠的概念」。

日前三上悠亞穿著類似「漢服」的服飾拍攝熱舞影片，引發「辱華」爭議。 圖擷自三上悠亞Instagram
日前三上悠亞穿著類似「漢服」的服飾拍攝熱舞影片，引發「辱華」爭議。 圖擷自三上悠亞Instagram

雖然三上悠亞於影片寫道「漢服很可愛」，但大部分的網友不認為她穿的衣服就是「漢服」：「中國上下五千年的文化歷史，教的是禮義廉恥、忠君愛國、上孝下親，沒有這種穿法」。那麼，漢服到底是什麼樣的服裝？

@yua_mikami

漢服かわい🤍

♬ September - Earth, Wind & Fire

近年中國大陸年輕人流行的漢服，其實是許多人花費數年、通過文物考據以及各種嘗試、實驗等方式，才好不容易將中斷於明末的服飾還原出來。儘管今日所見的漢服是來自於現代人的產物，但對於沒有傳統服飾的中國大陸漢族來說，漢服就是民族服飾。

「漢服復興」運動並不是單純復興服飾，而是通過漢服將中華文化帶回到日常生活中。圖為穿漢服賞花的年輕人。新華社
「漢服復興」運動並不是單純復興服飾，而是通過漢服將中華文化帶回到日常生活中。圖為穿漢服賞花的年輕人。新華社

說穿了，三上悠亞也並非首位把漢服穿得如此「色情」的人，但無論是在中國大陸的漢服圈，還是台灣、星馬等地的漢服愛好者，都非常排斥任何人把漢服穿的衣衫不整、大露乳溝，或是故意搔首弄姿、將漢服穿得充滿性暗示。

為了不助長歪風，漢服愛好者對此經常倡導，要剛入坑的漢服「萌新」穿漢服時不可衣冠不整。他們的做法，主要在於不希望重現世人面前的漢服，與色情等負面印象聯繫在一起。漢服同好們會如此倡導，是因為前一件與色情畫上等號的服飾，就是華人婦女於正式場合中多會選其穿著出席的旗袍

旗袍於五四運動後，躍升成為華人婦女的代表服飾，其設計不僅有著傳統服飾的立領、盤扣，同時有著西方服裝剪裁風格，更有著「婦女解放」等印象。但這樣一件具有中華文化精神、又有西式服裝優點的服飾，很不幸於1950年代開始，逐漸成為色情的符號。

1960年上映的好萊塢電影《蘇絲黃的世界》（The World of Suzie Wong），電影女主角蘇絲黃是個香港妓女，她在片中總是穿著緊貼、凸顯身體曲線、開高衩的旗袍。通過影視宣傳下，旗袍在歐美、日本人的眼中就不再是單純的華人女性服飾了。

好萊塢電影《蘇絲黃的世界》（The World of Suzie Wong），找來美籍華裔女演員關南施飾演女主角蘇絲黃。圖／取自百度百科
好萊塢電影《蘇絲黃的世界》（The World of Suzie Wong），找來美籍華裔女演員關南施飾演女主角蘇絲黃。圖／取自百度百科

所以大部分的漢服愛好者，並不希望漢服走到跟旗袍一樣的境地。儘管就連日本和服也有被人設計成相當暴露的樣子，但是大部分日本人認為的正統和服，就是包緊緊，與暴露或情色難以沾染關係。他們以此認為有必要加強倡導或宣傳，漢服於每個朝代形制的正確穿法。

由於傳統服飾主要由文化與民族精神所構成，具備明顯區分他者的效果，並不是現代人一句「我愛怎麼穿就怎麼穿」、可以隨便穿的服飾，嚴重點除了會引起「文化挪用」的紛爭，也會讓人感到不尊重該民族文化。

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文章授權轉載自《香港01》

漢服 旗袍

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