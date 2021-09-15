福建疫情已累計本土152例 多地核酸檢測含台商投資區

大陸的中央美術學院實驗藝術學院大學生鄒雅琦的畢展吸引眾人目光。她的作品與眾不同，展示她在北京生活21天的卻未花一分錢的經歷，她在這三周的衣食住行梳洗娛樂全都是「蹭來的」，並且還能過得像名媛一樣優雅。

2021-09-15 00:16