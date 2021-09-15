福建疫情已累計本土152例 多地核酸檢測含台商投資區
大陸福建本輪疫情已累計本土感染152例，官方如臨大敵，多地啟動全體核酸檢測，包含台商投資區，學校也改為線上教學。
根據福建省漳州市衛健委消息，近期漳州與莆田、廈門、泉州人員往來頻繁。目前，漳州市龍海區、長泰區、台商投資區、漳州開發區已啟動全員核酸檢測。截至9月14日24時，已登記62萬人。
同時，漳州市直幼兒園、漳州市龍文區、薌城區各公辦民辦幼兒園自9月15日起學生暫緩入校，返校時間另行通知。漳州市直小學、漳州市龍文區、薌城區各公辦民辦小學9月15日至9月21日學生暫緩入校，啟動線上教學。
另據福建省衛健委9月15日發布《福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況》：
9月14日0至24時，福建省報告新增本土確診病例50例（廈門市報告12例、泉州市報告5例、莆田市報告33例），其中無症狀感染者轉確診9例；報告新增本土無症狀感染者1例（廈門市報告）。
自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例152例，目前住院152例（廈門市45例、泉州市16例、莆田市91例），無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察13例（廈門市1例、莆田市12例）。
目前密切接觸者已解除醫學觀察29157人，尚有4540人正在接受醫學觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言