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福建疫情已累計本土152例 多地核酸檢測含台商投資區

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
福建本輪疫情已累計本土感染152例。澎湃新聞
福建本輪疫情已累計本土感染152例。澎湃新聞

大陸福建本輪疫情已累計本土感染152例，官方如臨大敵，多地啟動全體核酸檢測，包含台商投資區，學校也改為線上教學。

根據福建省漳州市衛健委消息，近期漳州與莆田、廈門、泉州人員往來頻繁。目前，漳州市龍海區、長泰區、台商投資區、漳州開發區已啟動全員核酸檢測。截至9月14日24時，已登記62萬人。

同時，漳州市直幼兒園、漳州市龍文區、薌城區各公辦民辦幼兒園自9月15日起學生暫緩入校，返校時間另行通知。漳州市直小學、漳州市龍文區、薌城區各公辦民辦小學9月15日至9月21日學生暫緩入校，啟動線上教學。

另據福建省衛健委9月15日發布《福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況》：

9月14日0至24時，福建省報告新增本土確診病例50例（廈門市報告12例、泉州市報告5例、莆田市報告33例），其中無症狀感染者轉確診9例；報告新增本土無症狀感染者1例（廈門市報告）。

自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例152例，目前住院152例（廈門市45例、泉州市16例、莆田市91例），無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察13例（廈門市1例、莆田市12例）。

目前密切接觸者已解除醫學觀察29157人，尚有4540人正在接受醫學觀察。

福建 廈門 幼兒園

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