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陸駐美大使秦剛：支持中美教育交流 鼓勵雙向留學

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸駐美國大使秦剛以視訊方式，在上海紐約大學2021級新生歡迎儀式上致詞。澎湃新聞
中國大陸駐美國大使秦剛以視訊方式，在上海紐約大學2021級新生歡迎儀式上致詞。澎湃新聞

當地時間9月14日，中國大陸駐美大使秦剛以視訊方式，在上海紐約大學2021級新生歡迎儀式上致詞。

據央視新聞報導，秦剛首先祝賀同學們即將在上海紐約大學開啟新的人生旅程。他指出，當今世界，國與國日益成為相互依存、休戚與共的命運共同體。

他表示，人文交流是國與國關係深化發展的不竭動力，中國將一如既往地支持中美教育交流，鼓勵雙向留學，深化大學合作。上海紐約大學是中美合作舉辦的第一所研究型大學。孔子說「三人行，必有我師」，希望同學們能夠用欣賞、包容的態度同來自各國的師生們溝通交流，彼此成為良師益友，成為促進中外人文交流的使者。祝願同學們學業有成。

據報導，上海紐約大學成立於2012年，是經中國大陸教育部批准，由華東師範大學和紐約大學聯合建立的合作辦學機構，也是紐約大學全球體系中具有學位授予資格的三大校園之一。

紐約 上海

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