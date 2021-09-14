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福建已139人染疫 多地展開全民普篩

中央社 / 台北14日電

據最新通報，中國福建省10日爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情後，截至今天早上8時，累計報告陽性感染者139例。其中，廈門市、莆田市以及泉州市多地已展開全民普篩。

另外，福建疫情恐已擴散至7月才結束本土疫情的深圳市。福建泉州台商投資區新冠疫情應急指揮辦今天通報，該區有3名密切接觸者的活動軌跡涉及深圳多地。

央視新聞App（應用程式）報導，福建省下午召開疫情防控記者會通報，9月10日至9月14日8時，福建累計報告本土陽性感染者139例，其中確診病例120例（莆田市75例、泉州市12例、廈門市33例），無症狀感染者19例（均在莆田市）。

根據疫調結果，截至13日，莆田、泉州、廈門三地共劃定4個中風險地區，2個高風險地區。官方已對這些地區管制交通，非必要不准出行，同時調整學校為線上教學，關閉公共場所營業單位，禁止聚集性活動。

除了率先爆發疫情的莆田市已基本完成全員核酸檢測，共採樣87萬4586人；廈門市今天也展開全員核酸檢測；泉州市泉港區31萬2103人已全部完成採樣，惠安縣也展開全員核酸檢測，其他縣市區，也擴大核酸檢測的範圍。

據報導，廈門市12日報告首例莆田移入病例後，截至14日8時，累計報告確診病例33例（普通型21人，輕型12人），均在定點醫院隔離診治，病情穩定。截至13日，廈門共排查追蹤密切接觸者405人，次密接者345人。

泉州市11日至14日8時，累計報告確診病例12例；累計追蹤密切接觸者248人、次密接1004人。

莆田市10日爆發疫情後，截至14日8時，累計報告本土確診病例75例，無症狀感染者19例。截至13日，累計排查出密切接觸者1770人，次密切接觸者1866人。

疫情 廈門 福建 央視 COVID-19

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