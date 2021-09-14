父母捐13歲腦死女兒器官「7人獲救」 網感動：謝謝小天使

近日，中國廣州一名13歲的女孩因突發急病導致腦死亡，隨後其父母忍痛決定將女兒健康的器官進行捐獻。據了解，女孩的器官至少幫助了7名未成年人，其中更有5人是在生命垂危的狀態下獲救。

據《南方都市報》報道，今年13歲的崔紫昀，是廣州市第七中學中二的學生，9月1日開學首日，崔紫昀在學校突發急病，被送往附近醫院救治。經過救治後，崔紫昀的心臟、肝臟、腎臟等重要器官機能逐漸恢復正常，但大腦神經系統卻未能恢復。在轉院救治後，她腦水腫的情況仍然嚴重。

崔爸爸憶述，當日早上8時40分許，他接到學校通知指「孩子出事了」，而再次見到孩子時，已經處於昏迷狀態，瞳孔散大固定。就在這樣的悲痛中，崔紫昀的家人抱著渺茫的希望觀察了數日，但最終奇跡卻沒有發生，崔紫昀被診斷為腦死亡。

據了解，腦死亡是死亡判定的準則之一，通常指包括腦幹在內的全腦部功能喪失的不可逆轉的狀態。雖為腦死亡，但崔紫昀的心臟、肝臟、腎臟等器官都仍屬健康，而為了救治更多人，崔紫昀從醫的父母決定，將女兒健康的器官進行捐贈，「這其實也算對社會盡一點義務。」

崔紫昀的父母在作出這一決定前，一直在思考著「孩子會不會願意」的問題。「我們的孩子，她平時就自主性強，從小學二三年級就可以自己去上學，上初中也是自己坐地鐵。」，崔紫昀的父母經過分析認為，「她應該會同意的，我們一家三口對於孩子捐獻這個事情都沒有什麽異議。」

周日（12日），一場「生命接力」手術在南方醫科大學南方醫院完成，13歲的崔紫昀用自己的心臟、肝臟、腎臟、眼角膜為7名病童帶去了希望。有醫院工作人員表示，「器官捐獻與移植讓逝者在生命的最後一刻也能發光發熱，同時給好幾個家庭帶來了希望，這是一種大愛。」

崔爸爸在手術期間還一直握著女兒生前用的手機，「雖然難過，但也會為我們的孩子能有這麽大的作用，感到欣慰。」

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文章授權轉載自《香港01》