福建莆田全員核酸檢測 鍾南山團隊闢謠：沒有去、消息並不屬實

福建省莆田市政府14日發布，表示累計報告新冠病毒核酸陽性85例，均在仙遊縣，全市並啟動全員核酸檢測；而一段中國工程院院士、呼吸病學學家鍾南山和工作人員一同行走、檢查防疫工作的影片在網路流傳，並配字指出鍾南山到福建莆田指導防疫工作，鍾南山的祕書表示並沒有去福建，而團隊官微「南山呼吸」闢謠，表示消息並不屬實。

券商中國報導，有人在快手上發「莆田堅強，鍾南山院士已蒞臨指導防疫工作」的影片，影片中有一群人在行走檢查防疫工作，並配文：突如其來的疫情，大家沒事儘量少出門。

影片還搭配了莆田市楓亭、八二五大街、仙游蘭溪大橋等多地照片，並表示「自律的莆田人街道空無一人」。

鍾南山的秘書回覆指出，此事是謠言，鍾院士目前仍在廣東，並沒有去福建。

而「南山呼吸」官微也指出：「網傳鍾南山院士赴莆田開展工作系不實傳言，疫情當前，希望大家一起努力共同做好防控工作。」

14日下午，莆田全市啟動全員核酸檢測，目前莆田所有社區已全面實行出入嚴格管控。

大陸國家衛生健康委11日已派出工作組赴福建並於當晚開始工作，經專家研判，導致感染的是德爾塔毒株（Delta），而本輪疫情與先前相比有發現晚、低齡患者多等特點。

國家衛健委工作組表示，從8月26日到9月10日，從莆田出省的人數初步計算在3萬左右，疫情發生後已經第一時間向各個省份發出協查函，各地立即展開排查工作；四川成都、廣東珠海、佛山等多地也發布緊急提醒，近期來自莆田市仙游縣的人員應主動報備，服從轄區的疫情防控措施安排。