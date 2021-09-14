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不畏疫情秒光 北京環球影城開園當日票1分鐘售罄
北京環球影城今〈14〉日零點起門票正式開售，超10萬人湧進平台搶票，1分鐘內開園當日門票即售罄，3分鐘內門票預訂量破萬，30分鐘內，環球影城大酒店開園當日房間售空。
北京環球影城是環球影業在亞洲的第三座，全球的第五座主題樂園。預訂20日中秋假期正式開業。
據驢媽媽旅游網發布《2021中秋小長假出游預測趨勢》統計，中秋小長假預計出遊人次將超過8,000萬，北京和環球度假區位居中秋最熱旅遊地。
統計也顯示，今年中秋連假，遊客出行高峰集中在第一天。而環球度假區在中秋期間開門營業，成為搜索和諮詢熱度最高的目的地。
環球影城門票今日零點正式開售。攜程平台統計，開售10秒內，環球影城就躍升攜程全球單景區銷量第一位；1分鐘內，開園當日門票即售罄；3分鐘內，門票預訂量破萬；30分鐘內，環球影城大酒店開園當日房間售空。
因為搶票搶太兇，環球影城APP還因此崩潰，攜程平台上開園當天20日和隔天中秋節21日門票都已經售鑿。
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