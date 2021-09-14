疫情擴大廈門全市小區封閉 海峽論壇、海青節延期

由於莆田新冠疫情擴大，廈門市已有多人感染，13日晚上11點43分宣布全市小區封閉式管理，非必要不得離開廈門。原定於16日至18日舉行的海峽青年節13日中午宣布延期舉行，舉行日期另行通知。被大陸視為兩岸交流最大盛事的「海峽論壇」，也將延期舉辦。

廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部13日深夜發出今年第七號通告，根據當前廈門市疫情防控實際情況，現就有關事項通告如下：

一、全市居民社區（村）實行閉環管理，嚴格落實「測溫亮碼」措施，减少人員流動。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」，防範區實行「强化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。快遞、外賣等實行「無接觸」配送，物品統一放置到社區（村）指定的存放處。

二、全市各級黨政機關、事業單位實行彈性工作制，應配備適當人員在崗在位，確保各項工作正常運轉。出入辦公場所嚴格掃碼、測溫、戴口罩，具備線上辦公條件的提倡線上辦公。

三、請廣大市民群衆密切關注疫情動態，「非必要不離厦」。自9月14日零時起，確需離厦的，須憑健康碼綠碼並持有48小時內核酸檢測陰性證明。

四、在全市範圍內暫停中秋博餅、民間信仰、文藝演出等群眾性活動；實行「紅事」緩辦、「白事」簡辦；暫停各類大規模群體性聚餐活動。

五、全市所有商場、量販店、農貿市場等基本生活物資供應場所合理控制購物人員數量；暫停棋牌室、影劇院、網咖、歌廳、酒吧、撞球廳、博物館、圖書館、健身場所、培訓機構等有關室內公共場所的運營活動。

六、落實出租房、飯店、旅店、民宿（含網約民宿）等經營者的管理主體責任，加强對承租人員的管控，如發現有發燒、咳嗽等異常情况必須立刻報告所在社區（村）。

七、零售藥店出售治療發燒、咳嗽等相關藥品實行實名制登記，顧客須憑身份證實名登記和購買。

八、各單位、社區（村）應加强環境清潔消毒工作，强化對電梯、門廳、過道等重點公共區域消殺。

九、嚴禁惡意造謠傳謠、謊報瞞報疫情、發佈不實資訊。

本通告自發佈之日起施行。所有在厦組織和人員均應嚴格遵守，對違反通告規定的，依法追究責任。

消息人士稱，繼13日中午，福建緊急宣布，因疫情原因，原本16日至18日舉行的海峽兩岸青年節，延期舉辦。另外，原本在10月23日於廈門舉行的海峽論壇，也將因為疫情往後延期舉行。

福建官員稱，由於此波疫情，已經在莆田、仙遊、廈門擴散，要完全清零，可能要10月以後。相關兩岸大型活動，都可能延期。

另據14日凌晨最新消息，福建莆田累計報告79例陽性，莆田確診58例無症狀21例。