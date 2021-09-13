颱風璨樹來襲 長三角多地停課停航停運

中颱「璨樹」來勢洶洶，13日晚已在上海外部海面盤旋，上海和浙江相關部門不敢大意，多地停課停航停運，其中上海兩機場和杭州蕭山機場、寧波櫟社機場13日已取消所有航班，高鐵、地鐵多條路線也停運。

上海台商協會常務副會長李崇章表示，台企負責人都很熟悉颱風所帶來的災害，所以早早就疏通了下水道、準備好沙包、加強擋水門等措施，由於考慮到員工出行不便和安全，所以大都採取周一與周六調班方式，也就是說周一休假，周六補班。

上海市氣象局首席服務官韓寧指出，颱風璨樹在上海登陸的可能性已基本排除，13日夜間到15日在上海以東100到200公里處的海面盤旋，16日向東北方向遠離上海。

上海各中小學幼稚園昨天中午門口，擠滿了要接小朋友放學的家長，上海市全市各學校，從13日下午起至14日全天，共停課一天半。

浙江寧波、舟山、台州等地，則宣布中小學校、幼稚園和培訓機構停課兩天。

颱風來襲，直接影響了大眾運輸交通，上海機場昨天宣布，浦東機場和虹橋機場運力大幅下降，有八成以上航班取消，尤其上午11時後、下午3時後，浦東機場和虹橋機場所有航班取消。

上海多條地鐵路線也停運或縮班，公路方面除了150條長途客運班次取消、多路公車停駛外，並有641輛公車已安裝「涉水深度水位報警」設備，一旦馬路積水超過公車身的警戒線，公車儀表盤就會發出警報聲，讓司機第一時間掌握淹水路況，作出停駛或是其他緊急處理措施，避免路面積水造成純電動車輛的故障。

上海市輪渡昨天上午起已全部停航，但電動機車仍有越江需求，在警方引導下，改走復興東路隧道。

此外上海熱門的觀光景點外灘，或是其他A級旅遊景區的室外部分，皆採取封閉兩天。

鐵路方面，杭甬高鐵、杭深線寧波至溫州段、金台鐵路、蕭甬線普速列車等全部停運。