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颱風致輪渡停航 陸警車開道護送電動車走隧道渡江

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海641輛公車安裝「涉水深度水位報警」設備，一旦馬路積水超過公車車身的警戒線，公車儀表盤就會發出警報聲。上觀新聞
上海641輛公車安裝「涉水深度水位報警」設備，一旦馬路積水超過公車車身的警戒線，公車儀表盤就會發出警報聲。上觀新聞

受颱風燦都（燦樹）影響，上海已出現強降雨，13日上午7時起，上海市輪渡全部停航，但非機動車（電動車）仍有越江需求，在警方引導下，改走復興東路隧道。

上觀新聞報導，警方採取單車道禁止機動車（汽車）通行的臨時交通管制措施，由警車開道，分批護送非機動車（電動車）從隧道過江。

此外，警方還在復興東路隧道口，安排了牽引車泊車待命，確保及時應對突發事件。

上海市全市各學校，從13日下午起至14日全天，共停課一天半。

上海機場也宣布，浦東機場和虹橋機場通行能力將大幅下降，將會有八成以上進出港航班調減取消，上午11時後，浦東機場所有進出港航班取消；下午3時後，虹橋機場所有進出港航班取消。

從12日下午1時起，上海客輪公司崇明三島航線航班已全部停航至14日。

申通地鐵集團則發布，上海地鐵2號線東延伸（張江高科站至浦東國際機場站）、5號線、16號線、浦江線、磁浮線全線已暫停營運。

上海已有多路公車停駛，取消150個長途客運班次；並有641輛公車安裝「涉水深度水位報警」設備，一旦馬路積水超過公車身的警戒線，公車儀表盤就會發出警報聲，讓司機第一時間掌握淹水路況，作出停駛或是其他緊急處理措施，避免路面積水造成純電動車輛的故障。　　

鐵路方面，杭甬高鐵、甬台溫高鐵動車組列車13日全部停運；而京滬高鐵、京滬線、滬寧城際上海至蘇州旅客列車，從13日中午12時至14日晚間12時全部停運；滬蘇通鐵路上海至太倉旅客列車全部停運；滬昆高鐵、滬昆普鐵上海至杭州旅客列車全部停運。

此外像是旅遊景點外灘等A級旅遊景區的室外部分，13、14日兩天全部閉園。

上海警車開道，分批護送非機動車（電動車）從隧道過江。上觀新聞
上海警車開道，分批護送非機動車（電動車）從隧道過江。上觀新聞

上海 浦東機場

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