陸衛健委：福建莆田疫情嚴峻 有外溢風險

福建疫情延燒，大陸國家衛健委派赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。

此外，楓亭鎮形成2個疫情集中傳播點，最早發現病例的小學和鎮內某鞋廠，都是人員密集場所；此次疫情首先在學校發現，低年齡兒童感染較多。

專家並研判，只要確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在大陸十一長假前得到控制。

另根據福建省莆田市仙遊縣發布關於嚴格落實全員核酸檢測工作的緊急通告，當前疫情防控正處於「戰時狀態」，為切實維護廣大人民群眾生命安全和身體健康，在全縣範圍內開展全員核酸檢測工作，確保應檢盡檢。

有關事宜通告如下：

一、開展全員核酸檢測期間，學校和各類補教機構全部停課。除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業僅可提供外賣配送服務。宗教活動場所暫停對外開放。

二、嚴格落實疫情防控各項措施，對違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，嚴禁串門、聚集、聚會、聚餐等違反有關防控管理規定的行為。

三、尚未進行核酸檢測的所有在仙人員（含工廠、工地、商超等各行各業從業人員以及寺廟等宗教場所人員），務必於9月13日11時前主動到所轄村（社區）設置的採集點進行核酸檢測。

四、對不主動配合進行核酸檢測的人員，一經查實，由公安機關依據《治安管理處罰法》進行處罰，造成後果的，依法追究其刑事責任。

五、要自覺履行法律義務，配合支持疫情防控工作。對干擾、阻礙防控工作的，依法追究其法律責任。

六、市民相互監督，一旦發現未進行核酸檢測人員，請立即舉報。