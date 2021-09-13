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上海市台辦新添一副主任 主管對台交流與青年工作
上海市台辦新添一位副主任，主管對台交流與青年工作。微信公眾號「長寧統戰」報導，在「知了讀書會」啟動儀式上，市台辦副主任陽禮華、長寧區委常委陳志奇為「知了讀書會」開卷。
現年44歲的陽禮華，四川鄰水人，工商管理碩士；今年4月20日，他在「解放日報」發表文章，文末標注的作者身分，是中共上海市委黨校第60期中青班學員、上海市政府駐京辦秘書處處長。
陽禮華接手交流工作後，台辦副主任王立新則分管經濟處工作。
活動現場，樊登讀書董事長郭俊傑和「知了讀書會」召集人張伯男，圍繞書籍「成就」為兩岸青年帶來了一段精彩的分享，這本書來自谷歌前CEO施密特所著，書封上有一句很醒目的推薦語：優秀管理者成就自己，卓越管理者成就他人。
在上海工作多年、來自台灣的張伯男，是博泰明安法律事務所創始人，他指出，「知了讀書會」，「知了」寓意「知道並瞭解」，代表滬台青年除了知道彼此外，更需要深入瞭解彼此。
張伯男表示，未來「知了讀書會」將聚焦創新創業、歷史人文、社會交往等領域，圍繞年輕人關注的議題，選擇在年輕人喜愛的網紅書店、咖啡書吧、青年中心、新友驛站、閱空間等，組織開展主題性、小規模、常態化的讀書分享活動。
一位台青指出，回去要好好讀讀這本書，不管是普通員工還是領導層，當我們擁有了管理者的思維，就掌握了職場的主動權。
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