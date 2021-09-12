官方整頓娛樂圈 陸今年已有700多家藝人經紀公司註銷

大陸官方近期強力整頓娛樂圈，影響所及，今年已有700多家藝人經紀公司註銷，勢必衝擊行業運作。

據微信公眾號「中新經緯」報導，嚴禁天價片酬、陰陽合約，嚴肅懲戒偷逃稅行為，對劣跡藝人零容忍……近期，隨著強監管的來臨，圍繞娛樂圈的整改動作頻繁，與明星收入繳稅息息相關的藝人工作室也引起關注。

報導指，近期林心如、鄧超、唐嫣等多位知名藝人相關企業均被註銷，藝人工作室的註銷數量明顯增加。

不久前，鄭爽因偷逃稅被上海市稅務局處以追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元（人民幣，下同）。此外，其前夫張恆亦曾以拆分合約、設立掩護公司等行為幫助鄭爽偷逃稅款。

據天眼查App顯示，鄭爽擔任7家公司的法定代表人，除上海噶咕娛樂發展有限公司外，其餘6家均為工作室性質；而其中4家工作室已被註銷。

此外，8月底，林心如所關聯的東陽橫店林心如影視文化工作室發生工商變更，企業狀態也由存續變更為註銷，註銷原因為決議解散；此前，林心如丈夫霍建華所關聯的工作室也於2020年底註銷。

據不完全統計，近期關聯企業註銷的藝人還包括魏大勳、鄧超、唐嫣、文章、馬薇薇、趙本山、朱正廷、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然等。

天眼查數據顯示，截至9月12日，以工商登記為準，2021年以來已有超過700家藝人經紀企業註銷，其中6月註銷最多，超過100家。

明星為什麼要成立工作室，有時還不只一家？一位不願具名的明星工作室財務人員說，藝人註冊的個人工作室屬於個人獨資企業，根據相關法規，工作室無需繳納企業所得稅，而核定徵收稅率相對較低。此外，一些收入較高的藝人還會成立多個工作室，每家工作室的人員不多，而由同一人成立的多家工作室可分別納稅，不合併繳納，這樣又再次節省了稅款。

註銷工作室是否會成為藝人逃避法律責任的捷徑？報導引述上海漢盛律師事務所高級合夥人李旻表示，以偷漏稅為例，只要單位確實構成逃稅罪，無論單位仍存續還是已註銷，都會追究相關人員的刑事責任。

他並指，如果藝人成立工作室和關聯公司的目的，就是為了逃避個人所得稅的繳納，那麼稅務機關的處罰對象是個人而非工作室或關聯公司，因此即使註銷工作室也不影響對個人的追責。但客觀上，工作室註銷會增加稅務機關調查事實的難度。

北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山表示，如果藝人確實有刻意偷稅漏稅的行為，即使註銷了工作室，也會受到懲罰。具體來說，如果因失誤造成了偷稅漏稅的事實，主觀上不存在違法行為，那麼稅務機關可以三年內追繳稅款和滯納金；如果藝人及工作室有惡意的偷稅漏稅的意圖，那麼追徵期則不受時間限制。