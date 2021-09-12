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受本土疫情影響...福建莆田中小學幼兒園 明起改為線上教學

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸福建莆田中小學幼兒園，明起改為線上教學。澎湃新聞
大陸福建莆田中小學幼兒園，明起改為線上教學。澎湃新聞

受到本土新冠疫情影響，福建莆田官方宣布，全市中小學幼兒園，明起改為線上教學。

莆田市教育局今天發布關於全市學校暫停線下教學改為線上教學工作的通知：

一、全市中小學（有住宿條件和全封閉管理條件的高三年級除外）、幼兒園、各類教育培訓機構從2021年9月13日起暫停線下教學。

二、在暫停線下教學期間，屬地教育行政部門和各學校要按照相關規定要求組織線上教學。

三、在暫停線下教學期間，全市幼兒園、小學一、二年級開展居家生活指導。

四、線上教學期間的教學和保障要求

（一）各地各校在線上教學期間要加強對學生學習、生活的指導，要求居家不外出、不聚會、不舉辦和參加聚集性活動。

（二）各地各校要創造條件，搭建網路課堂，實現教師和學生線下課程到線上課程的有序銜接，為學生在線學習提供支撐，做到停課不停學，學習不掉線，要認真抓好線上教學實施與管理。

（三）已搭建莆田市中小學在線教學平台。各地各校要組織全體師生參加相關操作培訓，選擇應用優質資源輔助實施線上課程，全過程做好線上課程教學的追蹤管理。

（四）要針對學生居家學習的心理特性，指導學生管控好個人情緒；要求學生勞逸結合，保持身心健康，保證健康的體魄，合理規劃自已的線上學習。

（五）各校要安排相關人員做好學校值班工作。

（六）全體師生居家期間要服從所在社區（村居）管理，倡導教職員工積極參加所在社區（村居）疫情防控志工服務。

五、莆田學院和湄洲灣職業技術學院兩所學校，根據本校實際自行制定教學日程和計劃，並將方案報省教育廳和市疫情防控指揮部批准。

六、各縣區（管委會）教育局，各高校和市直屬學校要將本通知迅速傳達到轄區各級各類學校、培訓機構，並督促學校第一時間通知到每一位學生家長。

幼兒園 疫情 教育局

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