快訊

新北明德高中集合480名學生看電影 教育局將開罰

一頂后冠一般人要工作18年 當上港姐靠它可買房

香港01 / 文．研數達人
港姐后冠由共逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而成。（六福珠寶影片截圖）
港姐后冠由共逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而成。（六福珠寶影片截圖）

無線TVB《2021香港小姐競選》將於9月12日（星期日）舉行。除了冠、亞、季冠誕生，鑲有數百顆鑽石的后冠設計及價值，亦往往受到關注。翻查資料，一頂后冠價值原來數以百萬元計算，足以「Full Pay（全數）」買樓，亦等於一般香港打工仔工作18年的收入，認真誇張！

港姐后冠從玻璃變鑽石

雖然港姐后冠予人金光閃閃鑲滿鑽石的感覺，但其實1980年代港姐后冠，是由玻璃製成，價值與近年后冠相距甚遠。至1995年港姐選舉獲鑽石后冠贊助，當年冠軍楊婉儀亦是首名獲「真‧鑽石后冠」的港姐，后冠價值飆升至過百萬元，1996年冠軍李珊珊的后冠亦值138萬港元。

至1997年六福珠寶擔任香港小姐選選冠亞季后冠贊助商，2005年冠軍葉翠翠的后冠已高達160萬元。不過后冠價值「高處未算最高」，後來后冠設計更華麗，由共逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而成，以2015年冠軍麥明詩和2016年冠軍馮盈盈后冠為例，價值已超過428萬元。

一頂后冠等如一般港人工作18年

現時428萬元是什麼概念？根據中原地產網上搵樓數據，有700多個私樓樓盤可以「Full Pay」購買，實用面積百多呎至500多呎都有，也有400多個居屋或公屋盤，但要留意部份是「未補地價」，需要特定資格人士才可購買。

如以統計處最新2021年第2季港人每月收入中位數19,600元計算，相當於218個月收入，即一頂后冠已等於一般港人工作18年，非常值錢。

惟受新冠疫情影響，六福珠寶去年未有贊助港姐后冠，故2020年冠軍謝嘉怡的后冠是TVB早年設計，不過，港姐后冠象徵意義較大，包括榮譽、背後意義等。

延伸閱讀：

中港台明星收入排行榜出爐！陳奕迅等4港星上榜 第1名收入多到咁

港姐2021｜決賽前網上大比併　網民熱議邊位佳麗？最常提呢兩件事

文章授權轉載自《香港01》

珠寶 鑽石 香港

相關新聞

一頂后冠一般人要工作18年 當上港姐靠它可買房

現時428萬元是什麼概念？根據中原地產網上搵樓數據，有700多個私樓樓盤可以「Full Pay」購買，實用面積百多呎至500多呎都有，也有400多個居屋或公屋盤，但要留意部份是「未補地價」，需要特定資格人士才可購買。

一看嚇一跳 徐莉佳：我的倫敦奧運金牌氧化了

繼東奧蹦床（彈簧床）體操女子組冠軍朱雪瑩的奧運金牌「掉皮」後，中國女子帆船運動員、倫敦奧運會帆船激光雷迪爾級金牌得主徐莉...

「壯美地球」攝影專輯 中國神舟12號航天員帶你領略

中國載人航天工程辦公室官方發布神舟12號航天員第二批在軌拍攝的高清圖片。如同PS調色的紅色湖水、來自大西洋的最後一滴眼淚、時隔九年再見的「曲線」......航天員劉伯明與湯洪波從太空拍下了「壯美地球」

重慶大四生畫龍刷屏 曾獲世界大賽特等獎奪18萬獎金

你見過龍嗎？你想像中的龍是什麼樣子？是游動在山林間，攪弄風雲喚雷雨？還是吐故納新，鼻息間稻田豐收？近日，一組以中國龍為主...

200萬買別墅 花園卻被「不存在的建物」攔腰斬斷了

貴州的周先生在龍里縣買了一套近200萬元的別墅，最近準備收房時卻驚訝地發現，這套別墅的花園竟然被「攔腰斬斷」，憑空多了一...

野菇好毒…廣東祖孫3人不治 2貓喝湯也遭殃

廣東省梅州市平遠縣上舉鎮畬腦村傳食用野生蘑菇中毒事件，祖孫三人送醫搶救無效死亡。家中吃了剩下蘑菇湯的兩隻貓也被毒死。當地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。