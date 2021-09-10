大陸嚴格控制 未來恐難再建超高層摩天大樓
中國將嚴格控制新建超高層建築，今後各大城市競相推出的摩天大樓恐難再現。大陸住建部10日在官網發佈「關於加強超高層建築規劃建設管理的通知（徵求意見稿）」。意見稿提出，各地要嚴格控制新建超高層建築。一般不得新建超高層住宅。
大陸目前最高樓是上海的「上海中心大廈」，樓高623公尺，共127層；此外，各大城市也都有三百公尺以上的摩天大樓。但也有許多摩天大樓出現問題的，天津樓高596公尺、117層的的「高銀金融117大厦」，從2008年施工迄今，仍未完工，因資金斷鏈，已停工四年，被稱為「最高的爛尾樓」。
中新社報導，意見稿指出，城區常住人口300萬人口以下城市嚴格限制新建150米以上超高層建築，不得新建250米以上超高層建築。城區常住人口300萬以上城市嚴格限制新建250米以上超高層建築，不得新建500米以上超高層建築。
各地相關部門審批80米以上住宅建築、100米以上公共建築建設項目時，應送當地消防救援機構征求意見，以確保當地消防救援能力相匹配。
城區常住人口300萬以下城市確需新建150米以上超高層建築的，應報省級住房和城鄉建設部門審查，並報住房和城鄉建設部備案。
城區常住人口300萬以上城市確需新建250米以上超高層建築的，省級住房和城鄉建設主管部門應結合抗震、消防等專題嚴格論證審查，並報住房和城鄉建設部備案復核。
意見稿要求，不在山邊水邊建設超高層建築，不在城市通風廊道上新建超高層建築群。不在對歷史文化街區、歷史地段、世界文化遺產及重要文物保護單位有影響的地方新建高層建築。
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