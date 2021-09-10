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極速增強！璨樹48小時從熱帶低壓變5級強颱 史上僅5例

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陸預報：璨樹恐是「狠角色」 12日白天登陸或擦過台灣

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸10日6時發布的強烈颱風璨樹路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）
大陸10日6時發布的強烈颱風璨樹路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台）

根據大陸中央氣象台預報，今年第14號颱風璨樹（大陸譯為「燦都」）的中心10日上午5時位於宜蘭南偏東方向約910公里的西北太平洋洋面上，以每小時20公里左右的速度向西北轉偏北方向移動，強度緩慢減弱。預計12日白天將登陸或擦過台灣東北部一帶沿海，之後移入東海南部海面，逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近。

大陸氣象專家警告，秋颱多是「狠角色」，璨樹的影響力不容小覷。大陸中央氣象台高級工程師向純怡指出，璨樹自9月7日生成後，8日便快速增強為「超強颱風」（即強烈颱風），其強度發展超預期，增強如此之快實屬罕見。

人民日報海外版新媒體《海外網》報導，夏天是颱風最活躍的季節，但秋颱的威力和影響也不容小覷。中國天氣網統計1949年至2020年期間的氣象數據發現，秋颱「狠角色」更多。

報導稱，一般會將6月至8月生成的颱風稱為夏颱，9月至11月生成的颱風稱為秋颱。統計顯示，過去72年，夏季生成颱風有833個，但秋季也有821個。

氣象大數據顯示，夏颱多在廣東、福建、台灣、浙江等地登陸，但遼寧、山東、江蘇等偏北地區，颱風登陸的情況也不少見。秋颱路徑則相對偏南，歷史上9月的颱風主要登陸廣東和台灣，其次是福建和海南。過去72年，基本沒有秋颱登陸江蘇以北地區。

氣象大數據還顯示，秋颱更容易成為「狠角色」。1949年至2020年間秋季生成的颱風中，強烈颱風占比27.9%，遠高於夏季的18%。

中國天氣網氣象分析師石妍指出，秋颱的「狠」不僅體現颱風強度上，災害影響也可能升級。這是由於秋季冷空氣逐漸增多，颱風更容易遇到冷空氣，而「秋颱+冷空氣」是個可怕的組合，往往會激發出猛烈的降雨，導致更大的災害。

2010年第13號颱風「梅姬」（大陸譯為「鮎魚」）10月生成，沒有直接登陸台灣，但颱風環流輸送的大量暖濕空氣遇到北方南下的冷空氣，加上中央山脈的地形抬升影響，宜蘭蘇澳降雨超過1,000毫米，導致蘇花公路崩塌，一輛搭載陸客團的遊覽車遭落石擊中墜崖，最終造成26人死亡或失蹤的慘劇。

中國天氣網氣象分析師邵鵬表示，秋季時，西風帶、副熱帶高壓、冷空氣等天氣系統相互博弈，還會使得秋颱路徑詭異多變，也大幅提高預測的難度。他也強調，無論從預報難度還是威力來說，秋颱都是十足的「狠角色」，破壞力不可小覷。

颱風 秋颱

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