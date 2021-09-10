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3D打印公園 深圳亮相

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

深圳國際會展中心，一個總面積為5523.3平方公尺、綠化率達88%的3D打印城市綠化廣場，9月起正式投入使用。這一綠化廣場的雕塑、座椅、樹池、花壇、擋土墻和路邊石等構件全部用機器人3D打印混凝土建造技術完成。

新華社報導，3D打印農宅、3D打印別墅、3D打印拱橋……越來越多的3D打印建築作品出現在人們生活中。深圳將3D打印技術應用於市政公園整體建設，3D打印技術推動智能建造從實驗室走向產業落地。

結合自主研發的混凝土打印材料、軟件控制平台及打印工具頭，只需將數位設計的電子模型輸入該系統，系統可自動將其處理為打印設備的控制信號，並將配置好的混凝土拌合物，通過擠出裝置到達機械臂前端的噴嘴，在信號控制下進行打印，最終將混凝土構建成型。

3D打印景觀公園的實現是全產業鏈跨學科融合的產物。在深圳市寶安區建築工務署提出的建築思路構想下，清華大學3D打印團隊提供技術指導並把握打印工藝布置及安裝步序，中冶賽迪集團有限公司設計團隊提供打印場地和展示區域結構岩土景觀等落地實施的施工圖，中國二十冶集團有限公司進行施工建造，實現了數位創意設計、軟體路徑規劃、設備集成、數字工地的建築產業鏈融合。

該技術以機械臂作為動力系統，整個過程僅需很少的人力即可完成，打印出來的產品精度高，而且無須模具，一體成型；既可節省材料、模具及人力成本，又減少汙染和浪費，綠色環保。上千個構件只需要兩個月的「噴墨打印」即可完工。

建築 深圳

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