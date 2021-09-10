兩岸中秋燈會 江蘇昆山16日點亮

作為司機，開車3年竟不知道車上設有冷氣系統？中國浙江省1名男子日前發生車禍，他聲稱不知道車上能開冷氣，在高速公路駕駛途中因車廂太熱，而導致短暫性雙眼發黑，「熱暈」下釀成車禍，幸好他只是手臂擦傷，未有造成嚴重傷亡。網友對於司機聲稱不知道汽車有冷氣的說法存疑，質疑他過往夏天如何捱過，又指他乘坐別人的車時也該知道車上有冷氣，懷疑他是為掩飾車禍原因而撒謊。

2021-09-09 20:51