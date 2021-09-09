三星堆又一批珍貴文物金面具等揭開神秘面紗

四川省文物考古研究院9日公布三星堆遺址最新發掘成果，展示考古學家新發現的500多件文物，包括完整的金面具、青銅「神壇」、神樹紋玉琮等「國寶」。

據了解，目前三星堆遺址3號「祭祀坑」發掘已近尾聲，4號「祭祀坑」發掘已經結束，5、6號「祭祀坑」因面積較小、深度較淺，將被提取到實驗室「解剖」，7、8號「祭祀坑」剛挖掘到文物層，大中型青銅器、象牙、玉石器等鋪滿了整個「祭祀坑」，犬牙交錯、層層疊疊，令人嘆為觀止。

1920年代末，四川廣漢三星堆遺址被人發現。1934年，遺址首次發掘後就長期停滯，直至1986年才出土青銅人像、青銅神樹、金杖等珍貴文物，驚艷世界。

時隔35年，三星堆遺址於今年3月再次對外發布階段性考古成果，包括新發現6座「祭祀坑」。經歷半年發掘，三星堆文物相繼出土，近期更在3號坑再出土一件青銅神樹。