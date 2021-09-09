9個月大女嬰肚內竟有「寶寶」 屬寄生胎發病率百萬分之一

中國大陸浙江溫州醫科大學附屬第二醫院近日接診了一宗罕見病例，一名剛滿9個月大的女嬰體內被發現竟「藏」有多一名「小寶寶」。檢查結果顯示，其為寄生胎，是一種發病率僅為百萬分之一的先天性疾病。

29歲陳女士來自福建福鼎，早前二胎生了女兒小花（化名），然而上月，她發現女兒腹部有一個腫塊，遂到當地醫院做檢查，當時醫生就懷疑是寄生胎。其後，陳女士帶小花到溫醫大附二院、育英兒童醫院求診，經進一步檢查終確認腹中的包塊是是寄生胎。

為了不影響小花成長，醫生遂施以一個多小時的手術，最後順利取出該直徑近7公分的包塊。經過病理切片，醫生發現包塊內已有脊椎骨的雛形。

據了解，寄生胎在遺傳學上又有胎內胎之稱，是孿生胚胎在母體孕育中形成的一種極罕見發育畸形，發病率約為百萬分之一。若正常發育，其本該發展成一對雙胞胎，但由於發育不平衡，尚未發育成形的就被另一個胚胎包進去，困在胎盤中，在缺乏母親的養料下不能發育成正常胚胎。

寄生胎本身無獨立生存能力，但在宿主體內仍是活組織，會隨宿主的成長而增大，當長到一定程度時會壓迫胃腸、肺、泌尿道等鄰近的組織、器官。

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文章授權轉載自《香港01》