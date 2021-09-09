快訊

五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

澎恰恰留訊預告「人生最後一夜」 中秋前夕爆失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9個月大女嬰肚內竟有「寶寶」 屬寄生胎發病率百萬分之一

香港01 / 撰文：陳進安
一名女嬰體內被發現「藏」有多一名「小寶寶」，檢查結果顯示其為寄生胎。圖片來源／ingimage(示意圖，非新聞圖片)
一名女嬰體內被發現「藏」有多一名「小寶寶」，檢查結果顯示其為寄生胎。圖片來源／ingimage(示意圖，非新聞圖片)

中國大陸浙江溫州醫科大學附屬第二醫院近日接診了一宗罕見病例，一名剛滿9個月大的女嬰體內被發現竟「藏」有多一名「小寶寶」。檢查結果顯示，其為寄生胎，是一種發病率僅為百萬分之一的先天性疾病。

29歲陳女士來自福建福鼎，早前二胎生了女兒小花（化名），然而上月，她發現女兒腹部有一個腫塊，遂到當地醫院做檢查，當時醫生就懷疑是寄生胎。其後，陳女士帶小花到溫醫大附二院、育英兒童醫院求診，經進一步檢查終確認腹中的包塊是是寄生胎。

為了不影響小花成長，醫生遂施以一個多小時的手術，最後順利取出該直徑近7公分的包塊。經過病理切片，醫生發現包塊內已有脊椎骨的雛形。

據了解，寄生胎在遺傳學上又有胎內胎之稱，是孿生胚胎在母體孕育中形成的一種極罕見發育畸形，發病率約為百萬分之一。若正常發育，其本該發展成一對雙胞胎，但由於發育不平衡，尚未發育成形的就被另一個胚胎包進去，困在胎盤中，在缺乏母親的養料下不能發育成正常胚胎。

寄生胎本身無獨立生存能力，但在宿主體內仍是活組織，會隨宿主的成長而增大，當長到一定程度時會壓迫胃腸、肺、泌尿道等鄰近的組織、器官

延伸閱讀：

武漢男童眼內取出6隻活蟲　醫生指或與貓狗親密有關

中國科學家成功讓雄鼠懷孕產崽　施手術「合成」雌雄鼠再移植子宮

文章授權轉載自《香港01》

手術 器官

延伸閱讀

他狂推日本麥當勞「這款漢堡」 網暴動：希望台灣也賣

25歲妹委屈問「愛買精品錯了嗎」 網揭1盲點：親戚嫉妒妳

全家歡聚吃到「奪命烤肉」？她一覺醒來驚見7家人沒了呼吸

低收入戶租豪華套房！拚生四胎領補助 親戚嘆：然後再哭沒錢

相關新聞

被斬首的荊州「大關公」？中國魔幻違建的爛尾輪迴

「如今是荊州大意失關公，魔幻奇觀為何不能留？」中國湖北省荊州一座號稱全世界最大的關公青銅像，自去年2020被中國官方發現是違建之後，在今年9月初正式動工拆除。這尊高達58公尺的超大型關公像，原先是荊州市作為發展觀光的重點工程，藉由三國名將——關羽——威震華夏的荊州典故來促進旅遊。未料工程背後黑幕重重，官商勾結、包庇濫建的疑雲難以自圓其說，超過3億人民幣的建設與拆除費用更讓輿論譁然。如今正好拆除頭部「斬首」的關公像，是不是中國又一個魔幻建設的爛尾事件？

9個月大女嬰肚內竟有「寶寶」 屬寄生胎發病率百萬分之一

中國大陸浙江溫州醫科大學附屬第二醫院近日接診了一宗罕見病例，一名剛滿9個月大的女嬰體內被發現竟「藏」有多一名「小寶寶」。檢查結果顯示，其為寄生胎，是一種發病率僅為百萬分之一的先天性疾病。

廣東將建設交通強省 2025成形

廣東省交通運輸廳7日晚發布消息稱，該省明確了推進建設「交通強省」的遠近期建設發展規畫。到2025年，廣東綜合立體交通網布...

珠澳新通道 青茂口岸開通

9月8日下午3時，珠澳新通道—青茂口岸正式開通使用，不少出入境旅客特意選擇從青茂口岸通關，見證這一歷史性時刻。

三星堆遺址考古 走向世界

9月1日起，「四川省三星堆遺址保護條例」正式施行。據悉，該「條例」的施行將為三星堆遺址保護管理提供法治保障，持續推進考古...

陸秋節出遊 估逾8千萬人次

同程旅行、同程旅遊8日發布「2021中秋假期旅遊趨勢報告」（下稱報告）顯示，今年中秋假期，中國大陸遊客出遊意願高漲，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。