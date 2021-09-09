陽澄湖大閘蟹 9月底開捕

8日，蘇州秋意漸濃，蟹農顧敏駕船來到位於陽澄湖中的養殖基地。在分隔開湖面的圍網上，幾隻肥碩的大閘蟹正靜靜地趴在上頭。「秋風起，蟹腳癢。」目前，大閘蟹們正在完成最後一次蛻殼，有望在月底爬上各地的餐桌。

中新社報導，顧敏是蘇州市相城區的青年養蟹帶頭人，在當地小有名氣。他表示，今年每畝大閘蟹投放數為1200到1500隻，基本與去年持平。不過相比去年，今年大閘蟹的規格普遍更大。「公四兩母三兩的大蟹比例很高，按照目前長勢來看，肯定是高產。」

近年來，隨著環保要求提升，陽澄湖大閘蟹的養殖也更加規範。投餵冰鮮魚（海魚）及畜禽動物內臟被禁止後，蟹農普遍使用新鮮魚類等食料來餵養大閘蟹。顧敏搶鮮偷吃了幾隻大閘蟹：「味道比之前更鮮美了。」

蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會工作人員表示，今年陽澄湖大閘蟹初定於9月底開捕，可能會與中秋節這一銷售黃金期擦肩而過。因此，蟹農們正優先銷售卡券，以期減少錯過中秋的損失。不過協會方面估計，十一假期，上市大蟹將占到總上市量的20%，比去年增加約5%。