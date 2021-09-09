三星堆遺址考古 走向世界

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
今年5月，三星堆遺址出土的青銅頂尊人像（局部）。（新華社）
今年5月，三星堆遺址出土的青銅頂尊人像（局部）。（新華社）

9月1日起，「四川省三星堆遺址保護條例」正式施行。據悉，該「條例」的施行將為三星堆遺址保護管理提供法治保障，持續推進考古發掘和遺址保護，並做好展示工作，進一步提升三星堆、古蜀文明的影響力和美譽度。

2020年10月，位於四川德陽廣漢市的三星堆遺址考古工作全面重啟以來，重大考古發現不斷湧現，引起廣泛關注。據了解，「條例」規定考古同步發掘、同步數位化保護、同步價值闡釋、同步全球推廣，還支持三星堆國家文物保護利用示範區建設，推動區域性文物資源整合和保護利用，體現文物保護和地方經濟社會可持續發展並行不悖。

未來，三星堆考古發掘與遺址保護工作將持續推進，包括統籌開展三星堆遺址全面勘探和重點發掘、推進多學科綜合研究、探索考古與文物保護技術創新、加強多學科綜合研究等。

此外，加快建設三星堆考古與文物保護修復中心，按照世界文化遺產的標準，有序實施三星堆遺址重要遺跡保護展示工程、遺址環境整治工程等，確保遺址的真實性和完整性。

三星堆博物館還將加快推進青銅館展陳提升改造、開放式文物修復館及三星堆博物館新館建設工作，完善博物館和國家考古遺址公園的展示體系。整合區域性文物資源，植入參觀服務、研學教育、文創產品體驗等功能，在確保有效保護的前提下，充分發揮文物的公共文化服務及社會教育功能，促進文旅融合，實現三星堆的可持續發展。

遺址 考古 文物

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