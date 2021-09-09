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陸秋節出遊 估逾8千萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
今年中秋假期，大陸國內出遊人數預計將超過8000萬人次。圖為遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）
今年中秋假期，大陸國內出遊人數預計將超過8000萬人次。圖為遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

同程旅行、同程旅遊8日發布「2021中秋假期旅遊趨勢報告」（下稱報告）顯示，今年中秋假期，中國大陸遊客出遊意願高漲，預計大陸國內出遊人數將超過8000萬人次。

中新社報導，同程研究院負責人表示，隨著疫情逐步獲控制，9月初周邊短途遊市場已開始恢復。目前，上海、山東、湖南、湖北、河南、四川、浙江、廣東、內蒙古等多個省市宣布將啟動跨省團隊遊及「機票＋酒店」業務，相信在即將到來的中秋假期，度假人群及節日探親客流疊加，將會給旅行市場帶來一輪客流高峰。

同程旅行大數據顯示，中秋假期遊客平均出行半徑與端午持平，短途周邊遊仍是中秋出行市場主流。中心城市前往周邊市縣的汽車、高鐵出行需求旺盛。1天1晚至2天1晚的短途出遊，或當天往返的周邊遊都將是人們在中秋假期出行的選擇。

數據還顯示，中秋假期周邊遊熱門城市前十名的有：北京、上海、深圳、重慶、成都、廣州、長沙、杭州、南京、西安。

此外，上海自9月4日零時起恢復跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務，出遊政策放開後，上海周邊遊熱度上漲130%。

在出遊時間方面，由於中秋節在假期最後一天，報告預測，節前的出行客流量相對分散，但節後返程客流將高度集中，探親與出遊客流也將高度疊加，預計北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、西安、鄭州、南京、杭州等地的車站、機場進出港客流位居大陸前列。

大陸眾多知名景區也在中秋假日期間推出夜遊活動，杭州西湖將在中秋假期舉辦拜月系列活動。武漢黃鶴樓在中秋節前恢復夜間演出，北京八達嶺長城也將被燈火點亮。

中秋節 上海 北京

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