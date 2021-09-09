珠澳新通道 青茂口岸開通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
9月8日15時，粵澳新通道—青茂口岸正式開通運行。圖為入境旅客在青茂口岸使用合作查驗快捷通道通關。（中新社）
9月8日15時，粵澳新通道—青茂口岸正式開通運行。圖為入境旅客在青茂口岸使用合作查驗快捷通道通關。（中新社）

9月8日下午3時，珠澳新通道—青茂口岸正式開通使用，不少出入境旅客特意選擇從青茂口岸通關，見證這一歷史性時刻。

香港中通社報導，當日中午起，已有大批居民及旅客已提前排隊，等待搶先體驗。「整個通關過程都非常順暢、便捷。」家住澳門青州的楊先生說。他在珠海經商，幾乎隔天就會往返兩地珠澳，正好當天要回澳門，所以決定走青茂口岸，搶先體驗一把。

青茂口岸位於拱北口岸西南側約800公尺處、澳門邊界西側，與珠海城軌站相鄰。是繼港珠澳大橋珠澳口岸和新橫琴口岸後，又一個採用「合作查驗、一次放行」通關的口岸，並以自助通關設計為主，口岸出入境大廳各設50條自助通道和2條人工查驗通道。

楊先生表示，在「合作查驗、一次放行」的新型通關模式下，青茂口岸出入境旅客無需經過兩道關口、接受兩次檢查，只需「在一個大廳、排一次隊、集中接受一次檢查」即可完成雙方出入境查驗手續。

就讀於澳門城市大學的吳姓博士生表示，青茂口岸開通後可有效分流，減少珠澳通勤時間。

澳門管理學院院長唐繼宗表示，青茂口岸最大的優勢是與珠海城軌站連接，居民、旅客可經青茂口岸抵達珠海城軌站前往中國大陸各地，一方面有助疫後方便鐵路沿線城市的旅客到澳門，提升訪問澳門便捷性；另一方面幫助澳門陸路連接大陸各省市。

澳門 港珠澳大橋

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