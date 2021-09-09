廣東將建設交通強省 2025成形

廣東省交通運輸廳7日晚發布消息稱，該省明確了推進建設「交通強省」的遠近期建設發展規畫。到2025年，廣東綜合立體交通網布局基本形成，總體建成暢通中國大陸、連接全球的現代化綜合交通運輸體系，並實現「市市通350公里時速高鐵」、三級以上公路「鎮鎮通」，基本建成世界級機場群和世界一流港口群。

中新社報導，在打造綜合立體交通網方面，廣東規畫到2035年，將全面建成發達的快速骨幹網、完善的普通幹線網、廣泛的通達基礎網，「12312」出行交通圈和「123」快貨物流圈全面實現，基本建成交通強省。

「12312」出行交通圈，即以香港深圳、廣州佛山、澳門珠海為核心的1小時交通圈，珠三角地區與粵東粵西粵北地區2小時通達，與大陸及東南亞主要城市3小時通達，與全球主要城市12小時左右通達。「123」快貨物流圈，即實現貨物國內1天送達，東南亞主要城市2天送達，全球主要城市3天送達。

廣東將推進廣州白雲國際機場三期擴建、珠海高欄港等重要機場、火車站、港區等綜合交通樞紐建設，強化樞紐之間、樞紐與線網之間協同銜接，打造國際一流綜合交通樞紐。

在綜合立體交通網建設方面，廣東明確打造完善的綜合立體交通網，到2035年，全省綜合立體交通網總規模約28.7萬公里，其中，鐵路約1.1萬公里，公路約24.5萬公里；沿海主要港口5個，民用運輸機場15個。

接下來，廣東將加快建設世界一流港口群、全球卓越機場群、面向港澳的互聯互通口岸群、鐵路主導的綜合交通樞紐群，構建多網融合的軌道交通網等，推進綜合交通方式一體化融合，交通運輸與相關產業融合發展。

廣東省交通運輸廳稱，該省將結合交通運輸發展和區位特點，構建以廣州、深圳為國際性綜合交通樞紐城市的多層級樞紐城市體系，使粵港澳大灣區與長三角、京津冀、成渝之間形成「雙通道」格局，支撐粵港澳大灣區以及汕頭潮州等都市圈能級提升。