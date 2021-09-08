窮到公司要倒了！老闆買樂透爽中4千萬 獎金發送給員工

瀕臨倒閉的公司，竟靠「一張財神爺」翻轉命運！受新冠疫情影響，大陸一名老闆的生意備受衝擊，後來還碰上合夥人捲款逃跑，讓他拖欠了員工好幾個月的薪水，公司存亡岌岌可危。幸運的是，該老闆花了人民幣10元（約新台幣42元）買了張樂透，意外獲得人民幣967萬元（約新台幣4148萬元）的獎金，領獎當天他更帶著公司財務入場，當場將「獎金轉為薪資」，發給所有員工。

根據《華龍網》報導，事件發生在大陸重慶，胡先生於2019年開始與朋友合夥經營苗木事業，但受到疫情衝擊，近來公司的生意差強人意。不幸的是，合夥的朋友竟於今年5月翻臉走人，還將公司僅存的現金通通拿走，就此失去聯繫、人間蒸發，讓胡先生的公司面臨倒閉危機。

為了解決經營困境，胡先生向身邊的親朋好友們借錢，能想到的人他都找上了，但手頭的資金卻只能勉強維持公司的生產與銷售，無力再負擔員工們的薪水。所幸，廠內的員工都能諒解老闆的難處，多數員工都願意「繼續奮鬥」，每個月只先領取基本的生活費，與公司共體時艱。對此，胡先生也相當感激，他也向員工們承諾，「一旦公司緩過來、帳上有錢了，他一定第一時間補發拖欠的工資及獎金」。

胡先生表示，近兩年來生意與生活都相當不如意，便想著做點公益幫自己轉轉運，由於手頭沒有太多錢，所以每次只要他有路過彩券行，便會花人民幣10到20元（約新台幣42到85元）買張電腦選號的彩券。沒想到這一次真的被他遇上財神爺，他靠一張人民幣10元（約新台幣42元）的大樂透彩券，成功抱回人民幣967萬元（約新台幣4148萬元）的獎金。

得知自己中了大獎後，胡先生趕緊聯繫公司的財務小蔡，並在拿到獎金的第一時間，立刻將其化作薪水發送給員工。終於放下心中的大石頭，胡先生感嘆「雖然是大樂透的獎金，但只要是進了公司帳戶，我就要把拖欠的工資及獎金發給員工，也不枉費大家對我和公司的信任」。

胡先生受訪時也透露，他要將剩下的錢作為子女的教育金，希望孩子們能接受好的教育，才不會像他一樣，因「文化水平不高」，被合夥的朋友鑽漏洞、捲走公司的錢。